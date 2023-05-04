自己的筷子自己做 南投小學生當木匠認識國產材

南投四面環山，山林資源豐沛，但多數人仍對國產材知識有限，林務局南投林管處近年與國立屏東科技大學合作前進南投草屯地區的小學，帶孩子認識國產材，更動手操作木作工具，讓林業教育向下扎根，進而培育相關人才，復甦台灣林業。

南投林管處指出，2017年為國產材元年，林務局積極推動國產材利用，希望在2027年國產材自給率能達5%，逐步復甦台灣林業，其中培育木材收穫及加工專業人才也是重要課題之一，其轄管南投縣境山林資源豐富，適合推廣林業教育。

而為推廣國產材有效及永續利用，並加強產業鏈運作，更應讓林業教育從小扎根，該處近年與屏科大木材科學與設計系合作前進南投草屯地區小學，去年赴雙冬國小指導孩子用國產材DIY益智遊具，今年則是前往平林國小帶他們「森」入學習。

南投林管處表示，屏科大學生團隊指導孩子學習時，除了靜態介紹國產材，分享木工職業技能，更會讓孩子實際認識及接觸國產材，以及動手操作木作工具，像今年讓他們體驗傳統木匠師最常使用的木工鉋刀，親手製作國產材木筷及木玫瑰。

而在學生製作木筷及木玫瑰會提醒孩子，下鉋刀前須先觀察木材紋理，找到順向紋理才能開始刨削，透過鉋刀來回於木材表面，慢慢刨削出木花，修整出木筷的光滑表面，從中了解木工職能技藝，並體驗傳統木匠師的辛苦。