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會考前的創意加油！ 台南成功國中打造孔廟門祈福

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區成功國中在校園立起大型紙藝創作的孔廟祈福門，並綁上雷射雕刻技術做的祈福繪馬、五彩祝福卡，為考生祈福。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區成功國中在校園立起大型紙藝創作的孔廟祈福門，並綁上雷射雕刻技術做的祈福繪馬、五彩祝福卡，為考生祈福。記者鄭惠仁／攝影

國中會考5月20、21日登場，台南市成功國中今天在校園立起老師設計的大型紙藝創作的全台首學孔廟祈福門，並綁上雷射雕刻技術做的祈福繪馬、五彩祝福卡，結合綜合與美術課程的學習，引導不同年級的學生寫下對考生的祝福，成為另種創意加油。

校長也帶領各處室主任、三年級各班導師及學生代表，前往香火鼎盛的開基玉皇宮，以府城成功系列的文創包裝餅、文昌筆，為考生祈福，藉由與社區共生、融入在地文化的實際行動，祝福考生會考成功，邁向人生成功之路。

校長姜宜潔表示，在全校師長用心教學下，學生允文允武、五育均衡發展，校外比賽成績年年創新高，今年榮獲台南市數學競賽銅牌、市長盃作文比賽三年級第1名、全國語文競賽原住民語朗讀比賽優等、傳統藝術創意藝陣類優等、全市中小學柔道錦標賽個人組第1名、全國港都盃國武術項目國女組第1名，以及全國音樂比賽室內絲竹樂組優等等亮眼表現。

姜宜潔說，希望藉由此次校內課程教學與師生共創的祈福裝置藝術，看見全校親師生對國三學生的祝福，期望學生將平日校內外優異的表現及態度，延續到會考場上，大放異彩。

台南市北區成功國中在校園立起大型紙藝創作的孔廟祈福門，為考生祈福、加油。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區成功國中在校園立起大型紙藝創作的孔廟祈福門，為考生祈福、加油。記者鄭惠仁／攝影

會考 台南

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