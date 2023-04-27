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新一代設計展恢復實體展 大葉兩作品入圍新秀獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學造藝系學生賴竹君的漆藝作品「濤聲」入圍金點新秀贊助特別獎。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系學生賴竹君的漆藝作品「濤聲」入圍金點新秀贊助特別獎。圖／大葉大學提供

大葉大學造形藝術學系應屆畢業生經過一年努力，舉辦畢業展─平行觸動，而且將到南港展覽館參加「新一代設計展」，多元風格頗獲青睞，其中造藝系學生賴竹君的作品「濤聲」、王欣汝「噽香」已入圍金點新秀贊助特別獎。

經濟部工業局主辦的新一代設計展，前4年因新冠疫情改為線上展，今年實體展覽5月19日至22日重新與觀眾見面。參展者絞盡腦汁期盼攫獲觀眾目光。大葉造藝系助理教授柯啟慧設計作品格柵申請專利中，這次將與學生畢展作品同時展出。

造藝系大四生賴竹君創造不規則的漆器「濤聲」，突破傳統漆器形狀規則、穩定，入圍金點新秀贊助特別獎。她今天表示，她嘗試賦予漆器新形象，結合漆和布料，多層次塑造，作品仍然保有傳統的光亮感，但形態上帶粗曠、流動，就像是水的漣漪與波浪，給觀眾不確定感。

時下香氛很受歡迎，造藝系大四生王欣汝運用她擅長的陶、漆與金屬工藝，設計不同的擴香瓶，並以閩南語諧音「聞香」命名作品為「噽香」。她說，作品色彩鮮艷營造愉悅感，希望給人嗅覺和視覺都愉快。

造藝系學生錢彥熹、劉心羽、趙振皓、林育瑄、莊逸紋、柯欣妤、徐頵蘋，各用金工、編織、珐瑯、雕刻與微雕等工藝技法創作，都相當有可看性。

「格柵」創作者柯啟慧說，經過一年努力，學生創作出屬於他們的風格，都充滿特色，展畢業命名「平行觸動」就像「格柵」以略帶傾斜的角度相互支撐，有如互助合作、攜手同行的創作與學習歷程。

大葉大學造藝系王欣汝創作擴香瓶「噽香」入圍金點新秀贊助特別獎。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系王欣汝創作擴香瓶「噽香」入圍金點新秀贊助特別獎。圖／大葉大學提供
大葉大學造型藝術系師生參加新一代設計展，作品洋溢個人特色。圖／大葉大學提供
大葉大學造型藝術系師生參加新一代設計展，作品洋溢個人特色。圖／大葉大學提供

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