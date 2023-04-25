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雲林將擴大推動雙語教育 首場雙語成果發表獲好評

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣積極推動雙語學校，今天首場成果發表會由外師帶領學生，從體育、藝術及生活等課程，全外語教學，體驗有趣的學習方式。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣積極推動雙語學校，今天首場成果發表會由外師帶領學生，從體育、藝術及生活等課程，全外語教學，體驗有趣的學習方式。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣政府推動雙語學校，今天在土庫教師研習中心邀集土庫國中、古坑國中小、水林國中、水燦林國小等 5 所雙語國中小，舉辦雙語教學成果展，除靜態教學計畫，並由學生以動態的生活對話表演，提供全縣各校代表參考，藉以擴展雙語教學，幾所學校觀摩後也都表達參加的意願。

副縣長謝淑亞表示，為讓雲林學生在家長負擔不大之下，擁有外語能力，具備國際及職場競爭力，縣府積極推動雙語學校，目前已在土庫國中、小、斗六國中、鎮東國小、古坑國中小、水林國中、水燦林國小共7所，今年8月將新增東仁國中及虎尾國小等校合計共聘任28位外師推動雙語教育，同時也委請美國英美文學博士、政大外語學院長退休的教授陳超明協助推行。

謝淑亞說，求學階段接觸英語的時間長，但當要用英文介紹自己家鄉時，卻力有未逮，所以希望從教學來改善，讓英語融入生活，除了考試，更要塑造聽、說、讀、寫的英語友善學習環境，讓孩子有成就感，從成果表現，發現只要找對方法，英文也可變成雲林孩子的強項。

教育處長邱孝文也說，不只雙語學校設置，今年度已任有97位外師，明年將增至114位，外師與中師搭配合作，效果更好；小校也有外師到校全天教學，希望讓孩子在英語情境中自然學習，體驗生活化、多元化、趣味化英語，此外也將藝術、體育、生活課程整合，讓孩子突破障礙輕鬆學習。

今天成果發表會分動態及靜態呈現，在動態方面，以上課課程為主題，古坑國中、小及土庫國小演示美勞課、水燦林國小及土庫國中演示體育足球及排球、水林國中透過表演藝術來展現教學成果，以現場及轉播方式，學生在中、外師指導下，演示順暢，贏得好評。

靜態方面，發表成果的5校，將教學演示製作成雙語教學成果影片，以QR Code 方式呈現，提供參加研習的老師和民眾方便觀看。

雲林縣積極推動雙語學校，今天首場成果發表會由外師帶領學生，從體育、藝術及生活等課程，全外語教學，體驗有趣的學習方式。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣積極推動雙語學校，今天首場成果發表會由外師帶領學生，從體育、藝術及生活等課程，全外語教學，體驗有趣的學習方式。記者蔡維斌／翻攝
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古坑 雲林 謝淑亞

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