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青年學子上場 苗栗縣政府辦理才藝徵選

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理青年學子才藝徵選及展演活動，苗栗高中熱舞社是常勝軍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理青年學子才藝徵選及展演活動，苗栗高中熱舞社是常勝軍。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府提供表演舞台，辦理「青年登場 I t，s Your Turn」才藝徵選及展演活動，開放縣內高中職、大專院校學生個人或團體報名參加，入選可參與規畫展演主題，並有獎勵金及演出費用，副縣長鄧桂菊歡迎青年勇敢逐夢。

縣府勞工及青年發展處2019年起辦理高中職及大專院校學生社團徵選活動，今年主題「青年登場 I t，s Your Turn」，鄧桂菊、縣議員張志宇、徐筱菁、曾美露、林寶珠、邱毓興，及勞青處長王浩中等人昨天啟動。

勞青處指出，今年徵選及展演活動，不再限制社團學生，只要是高中職或大專院校的學生皆可參加，後續的展演活動也改變模式，由入選青年與縣府一同合作規畫展演主題，提供學生策畫舞台表演內容的主動權。

即日至5月7日採網路報名方式，以現場表演方式評選，如舞蹈、歌唱、樂器、魔術等，5月20日在聯合大學大禮堂進行徵選，評分標準演出內容30％、技巧40％、創意30％，將選拔12組隊伍參加展演，報名網址https://forms.gle/xEfTokEkhHR8PvpL7。

評選團獎1組獎金6000元，特色團隊4組各5000元，入選團隊5組各2600元，最佳人氣獎1組2000元，最佳台風1組2000元，後續規畫4場次展演提供演出費用，獲得評審團獎、特色團隊的表演團隊，每場1萬元表演費用，其餘皆各8千元。

鄧桂菊指出，青年是國家未來發展的重要關鍵，希望透過才藝徵選及展演活動，提供青年學子展現才藝，及揮灑自我的表演舞台，藉以發掘及培植未來潛力人才，並鼓勵青年勇敢逐夢、實踐夢想。

苗栗縣政府辦理「青年登場 I t，s Your Turn」才藝徵選及展演活動，副縣長鄧桂菊等人昨天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府辦理「青年登場 I t，s Your Turn」才藝徵選及展演活動，副縣長鄧桂菊等人昨天啟動。記者范榮達／攝影

青年 團隊 才藝

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