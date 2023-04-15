壢小故事森林結合憨兒 每月1公益市集邀你做公益
隱身在桃園中壢市區裡的壢小故事森林，平日寧靜舒適，在假日卻是親子同遊的好去處，真善美社會福利基金會為推廣文化平權的議題，去年7月開始承接館舍營運業務，讓憨兒也有機會自然走進文化場館；5月公益小市集活動，預計於5月13日上午10時至下午4時辦理，活動詳情請洽真善美社會福利基金會或壢小故事森林官網查詢。
真善美承接營運展館業務，不僅讓憨兒接觸到文化，也可讓民眾更輕易地跟憨兒接觸，相當自然。除了日常展覽，更極力活化園區，每月都會辦理1場小市集，期待能匯聚人潮，今兒童節暨館慶活動，盡管天空不作美下起大雨，但壢小日式百年古蹟，還是吸引不少網紅與民眾前來拍照。
現在的壢小故事森林推廣的不只是文化，同時也是一個新的公益平台，園區環境由憨兒工作隊做清潔維護，還有憨兒擔任小店長做銷售，為活絡園區推出每月一市集活動，本月有趣童玩彈珠台，憨兒教學玫瑰花的課程，及憨樂咖啡館手沖咖啡，還有滿滿好貨的憨兒小店，都讓民眾滿載而歸。
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