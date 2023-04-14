捲起袖子洗車籌旅費 宜蘭岳明國中小7月前進尼泊爾

宜蘭岳明國中小七年級學生明後2天提供洗車服務，籌集旅費前往尼泊爾做海外志工。岳明國中小去年由國小改制，首批國中學生參加暑假海外志工服務學習營隊，師生討論後決定靠自己勞動，籌措117萬元旅費，認認真真來幫別人洗車。

岳明國中小參加華人磐石領袖協會舉辦的海外志工營隊，希望今年7月前往尼泊爾16天，幫助當地學校教學和校園美化，16位學生與2位老師機票、培訓費與餐食等費用共需117萬元，公部門補助有限，為了不讓家長負擔太重，老師與學生討論後決定幫別人洗車，「從自己開始」，希望能籌集20萬元左右，並向企業募款。

學校3月28日邀請汽車美容店老闆到校傳授洗車技術，蘇姓學生寫下滿滿筆記，「原來洗車有這麼多學問」；4月4日兒童節當天在學校練習，家長康先生全程陪同，看到孩子一部一部把車洗乾淨深受感動，無論有沒有籌到足夠旅費，「孩子有在努力，讓自己成為更好的人」。

校長黃建榮表示，4月15、16日，孩子上午10時到下午4時在學校分組合作洗車，歡迎大家電話或網路預約洗車，沒有固定價格，隨喜樂捐；5月還會再舉辦1場，5月13日校慶也會販售自種的學田米和其他自製商品，籌募旅費到尼泊爾，讓孩子看到不同的國家與環境。

華人磐石領袖協會主辦人謝智謀表示，海外貧困社區比台灣更急迫，死亡、飢餓、貧窮，醫療與衛生資源缺乏，需要更多國際支持；讓青少年到海外服務，他們能從不同角度審視自己、台灣與世界，既能更加珍惜目前的環境，也看見別人的需要，學會幫助他人。