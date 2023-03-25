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兒童節連假到新竹看表演 竹縣結合義民節文化辦行動劇

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣結合兒童節與義民節文化，希望透過故事讓孩子認識在地歷史文化。圖／竹縣府提供
新竹縣結合兒童節與義民節文化，希望透過故事讓孩子認識在地歷史文化。圖／竹縣府提供

新竹縣教育局及文化局為了讓孩子有不一樣的兒童節連假，4月1日及4月2日分別在竹北新瓦屋及遠百竹北演出行動劇及親子互動表演，利用說故事的方式告訴孩子新竹義民祭的由來，期盼孩子在玩樂時，也能更加認識客家文化，帶給孩子們不一樣的兒童節體驗。

縣長楊文科表示，縣府特別於兒童節前夕舉辦新竹縣童樂會，不僅能夠讓小朋友在兒童節期間盡情玩樂，同時也讓家長們能夠和小朋友一起參與親子活動，還能了解義民祭的由來，體驗客家文化，歡迎大小朋友踴躍參與，一起來享受這個特別的兒童節。

新竹縣府在4月1日及4月2日下午2時至5時舉辦「2023竹縣童樂會義起來玩吧」兒童節活動，結合新竹縣義民節文化規畫親子互動表演及行動劇，分別將在遠東百貨竹北店和竹北新瓦屋客家文化保存區2地舉行。

行動劇邀請到哇哈哈劇團，在4月1、2日連2天於戶外演出8場表演，演出時間約20分鐘，每場開放10名孩子參加，讓孩子直接參與到故事當中，透過故事了解義民祭的由來，體驗客家文化，此外活動也有邀請到國際魔術金獎魔術師、新竹故事館及菲力哥哥和玫子姊姊與孩子共同演出。

遠百竹北的表演活動則是在1樓戶外的舞台區舉辦，邀請到調酒國手梁嘉仁、神秘魔術師小富、親子氣球歡樂帶動跳Emma姐姐和街頭藝人冠軍巴奇先生等表演者，為小朋友帶來精彩的演出和親子互動遊戲。

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