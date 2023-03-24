快訊

獲准參訪後驚吐感想 美資深記者：在台積電工廠「見到神的面容」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明仁國中9名學生獲選國手 將赴陸參賽爭取世界盃門票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
明仁國中9名學生獲選為橋藝國手，將參加亞太青年橋藝錦標賽U16組比賽，爭取世界盃門票。圖／明仁國中提供
明仁國中9名學生獲選為橋藝國手，將參加亞太青年橋藝錦標賽U16組比賽，爭取世界盃門票。圖／明仁國中提供

苗栗縣明仁國中體育班橋牌組學生以優異的表現贏得今年教育盃橋藝錦標賽國中組合約橋牌賽所有金牌，其中9名學生並獲選橋牌國手，將參加5月間在大陸辦的第24屆亞太青年橋藝錦標賽，爭取前往世界盃的門票；苗栗縣早年幾乎沒有青少年和學生橋牌選手，明仁體育班在2009年增設橋牌組為學生橋藝奠基，在名師指點下，如今學生好手輩出，成為台灣重要的橋牌國手搖籃。

明仁國中表示，今年亞太青年橋藝錦標賽在大陸寧波舉行， U16組國手共12人，其中9人為明仁國中學生，分別是八年級的陳定霆、彭哲星及七年級的呂濬博、賴子明、邱歆偉、張以諾、黃映瑄、吳晉宇、彭毓蓁；此外，U26組國手劉子豪、U21組國手張翔睿及張哲旻3人也是明仁國中橋牌組畢業校友，校內師生祝福他們能取得好成績，進軍暑假在荷蘭舉辦的世界盃橋牌賽，為台灣爭光。

明仁國中校長湯慧敏說，橋牌也是亞運的比賽項目，明仁體育班橋牌組每年招收16名學生都滿額，並有資優培育方案，今年2月在南投辦的教育盃橋藝錦標賽，明仁參賽隊伍囊括國中組合約橋牌全部10面金牌，展現實力。

苗栗縣過去沒有青少年學生橋牌選手，前教育局長溫振琴、苗栗市公所主秘邱宏宬都是橋藝高手，在他們和熱心橋友及家長的支持推動下，明仁國中不斷培育出學生橋牌好手，溫挀琴退休後長期在明仁國中指導學生橋藝，體育班橋牌組師資今年還增加邱宏宬、賴來汶、薛家鳳、徐祥源、徐政彥等橋藝界高手，師資陣強大。

明仁國中體育班橋牌組學生合影。圖／明仁國中提供
明仁國中體育班橋牌組學生合影。圖／明仁國中提供

體育 苗栗縣

延伸閱讀

亞運／奪牌重點跆拳道場勘 總教練：羅嘉翎事件「不會再犯」

曾受邀上吳宗憲節目 「高雄最帥里長」29歲林浤澤受關注

影／經典賽國手穿悍將新戰袍亮相 Fubon Angels新制服清新活潑

國手摔工地亡、警「大外割」老師…都來求國賠 張善政：不迴避

相關新聞

高中生玩火箭 獲6萬元資助圓夢

台東第九屆「2023愛台東夢想資助計畫」得獎名單昨公布，決選8名得獎團體及個人。台東高中4名高二生，追求「火箭」升空夢想...

讀書背過最沒意義的東西是什麼？ 過來人點名「這1項」：浪費青春

在學生時期，每個人讀書都會需要背誦課本內容，以達到考試要求。對此，近日就有一名網友PO文表示，從小到大多多少少都會背過一些東西，因此好奇詢問大家...

老師告狀孩子「1奇招」上課偷吃零食 媽笑翻： 有那麼餓嗎？

大多數父母都很怕收到孩子學校老師的訊息，深怕是孩子不小心受傷，還是做了不好的事。然而，一名女網友在臉書上發文，提到近日收到女兒老師的訊息，表示孩子把小泡芙的外包裝「偽裝成濕紙巾」，在上課時間一直偷吃，貼文曝光後也掀起討論。

高雄青年國中逆轉拿下南區代表權 締造16連勝不敗紀錄

高雄鳳山區青年國中籃球隊在111學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽表現優秀，一路打入南區複賽冠軍，締造16連勝不敗紀錄，將代...

明仁國中9名學生獲選國手 將赴陸參賽爭取世界盃門票

苗栗縣明仁國中體育班橋牌組學生以優異的表現贏得今年教育盃橋藝錦標賽國中組合約橋牌賽所有金牌，其中9名學生並獲選橋牌國手，...

高雄中學科學班放榜 屏東中正國中數理資優班2學生考取

高雄中學科學班昨放榜，屏東縣中正國中數理資優班今年有兩名學生考取雄中科學班，九年級巴明佑、鍾雨諺。巴明佑熱愛生物自然科，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦