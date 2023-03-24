明仁國中9名學生獲選國手 將赴陸參賽爭取世界盃門票

苗栗縣明仁國中體育班橋牌組學生以優異的表現贏得今年教育盃橋藝錦標賽國中組合約橋牌賽所有金牌，其中9名學生並獲選橋牌國手，將參加5月間在大陸辦的第24屆亞太青年橋藝錦標賽，爭取前往世界盃的門票；苗栗縣早年幾乎沒有青少年和學生橋牌選手，明仁體育班在2009年增設橋牌組為學生橋藝奠基，在名師指點下，如今學生好手輩出，成為台灣重要的橋牌國手搖籃。

明仁國中表示，今年亞太青年橋藝錦標賽在大陸寧波舉行， U16組國手共12人，其中9人為明仁國中學生，分別是八年級的陳定霆、彭哲星及七年級的呂濬博、賴子明、邱歆偉、張以諾、黃映瑄、吳晉宇、彭毓蓁；此外，U26組國手劉子豪、U21組國手張翔睿及張哲旻3人也是明仁國中橋牌組畢業校友，校內師生祝福他們能取得好成績，進軍暑假在荷蘭舉辦的世界盃橋牌賽，為台灣爭光。

明仁國中校長湯慧敏說，橋牌也是亞運的比賽項目，明仁體育班橋牌組每年招收16名學生都滿額，並有資優培育方案，今年2月在南投辦的教育盃橋藝錦標賽，明仁參賽隊伍囊括國中組合約橋牌全部10面金牌，展現實力。