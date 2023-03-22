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高市促客語中高級認證教師 優先介聘至客庄地區

中央社／ 高雄22日電

高雄市客委會今天表示，為解決客庄地區客語師資斷層及返鄉服務不易等問題，新修訂「高雄市立國民中小學教師介聘作業要點」內容，促具客語能力認證中高級以上教師優先介聘至客庄地區。

高雄市客家事務委員會今天透過新聞稿表示，市長陳其邁去年在座談會接獲第一線教師反映客庄地區客語師資斷層及返鄉服務不易等問題，責成市府教育局、客委會等相關單位研議解決，經過多方協調，終於完善要點修訂教師介聘規定。

高市客委會表示，「高雄市立國民中小學教師介聘作業要點」新修訂內容3月15日生效，讓具客語能力認證中高級以上教師優先介聘至客庄地區，提升客庄地區客語教學品質、維護客家新生代客語受教權。

此外，也盼以此做為開端，將相關條文逐步擴大適用至公立幼兒園、高級中等學校教師及「公立國民中小學暨幼兒園教師介聘他縣巿服務作業要點」等規定，持續為客庄地區客語傳承引入活水。

高市客委會表示，此要點的修正頒定，宣示高雄市政府復振客語的決心與努力，更為客庄區的客語復振注入一劑強心針。陳其邁表示，在客家建設、認證與文化傳承上，市府持續投注許多資源，盼維繫客家文化源遠流長。

高雄市修訂頒布「高雄市立國民中小學教師介聘作業要點」，其中有關教師分發、介聘作業，優先順序部分增加具客語能力認證中高級以上之教師介聘至高雄市客庄地區，對促進客語師資流動與客籍教師返鄉服務等議題深具意義。

客語 高雄市 客委會

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