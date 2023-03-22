才藝、競技樣樣出色 台南特教學生毅力讓人動容

台南市教育局慶祝兒童節，今天在慈濟高中舉辦舉辦模範兒童表揚大會，市長黃偉哲頒獎表揚214校342名模範兒童並合影留念，期許所有模範兒童持續發揮楷模影響力，將品德的種子扎根生活態度中，讓良好的品格豐富孩子的生命。其中受表揚的大光國小黃聖博學業成績優異，體育也一級棒，跳繩競速獲全國民俗體育競賽特優。

每名模範兒童獲獎都是實至名歸，教育局長鄭新輝說，中西區忠義國小杜奕澄雖為特教學生，仍在鋼琴及太鼓等音樂領域表現優異，參加南市特教才藝競賽連年得獎，面對難題絕不輕易放棄的精神令人動容。北門區雙春國小洪欣榮雖有身體缺陷，但自我要求高，參加音樂、美術比賽屢獲佳績，體適能表現也優異，多元發展及努力不懈精神足為楷模。北區大光國小黃聖博多次參與全國民俗體育競賽獲特優佳績，積極參與科展培訓、擔任糾察隊及班級幹部，認真負責且熱心助人，深獲得同學的肯定。

黃聖博說，小三開始練跳繩，也跳出興趣，今年參加全國民俗體育競賽，在交叉跳繩競速項目，1分鐘跳110次獲特優，一般標準是1分鐘跳90次。另海東國小的張容菁罹患多重障礙，因肌肉萎縮，肢體不便，老師表示，張容菁雖肢體不便，但學習不懈怠，成績優異；母親高慧婷也反映健保用藥的問題，指這種病是持續退化，基於生命平等，不應限制給藥條件。

黃偉哲表示，今天受表揚的模範兒童，是模範中的模範、菁英中的菁英，他指南市落實教育機會均等理念，全面提升學校軟硬體設備、營造優質教育環境，近年來市府持續向中央爭取經費挹注，從校舍耐震改善、班班有冷氣、兒童遊戲場、視聽教室、半戶外球場、運動操場到中央廚房等建設經費，成果相當豐碩。為因應全球化時代，市府將致力打造成雙語教育之都，穩健推動校校雙語計畫，扎根雙語師資、學生英語口說能力、規畫雙語環境，並率先全國成立雙語中心、雙語輔導團，近3年來市府也挹注3億1600萬元，推動成果獲家長及社區認同。