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建中是否還值得跨區就讀？ 「憑這點」最強：會玩又會念書

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友指出建中最強的是「同儕人脈」。圖／聯合報系資料照片
許多網友指出建中最強的是「同儕人脈」。圖／聯合報系資料照片

國中升高中是許多孩子的人生轉淚點，近期有網友親戚的小孩成績不錯，因而詢問「現在的建中還值得跨區就讀嗎？」，對此許多人表示台北市建國高中校風開放、同儕又會玩又會念書，「同學的人脈最強」，還有人建議「如果家長期待的是督促學生努力的環境，那去其他地方更好」。

有網友在PTT發文表示，親戚小孩的成績不錯，個性屬於自我提升的類型，目前評估考上縣內、縣外的第一志願也沒問題，考量之下認為孩子需要一個良好的讀書環境與不受干擾的空間，因此詢問其他網友「不知道現在的高中生態變怎麼樣了，現在的建中還值得跨區就讀嗎？」

許多網友指出建中關鍵在於同儕，「建中最強的是同學的人脈」、「幾十年前建中就很開放，老師都不太管，還可以跟全台頂尖的人一起競爭」、「建中就是同儕強，有好的影響也有不好的」、「建中是去玩的，才不是去唸書的」；還有人分析「建中適合：第一，絕頂天才，不念書照樣海放其他人；第二，自制力強、競爭心強、不服輸、遇強則強；第三，富二代，不在意成績，去交朋友、擴展人脈，將來繼承家業」。

其它人則留言建議，「建中多的是又會玩又會念書的人，要讀書環境去念私立高中還比較有用」、「高中生的心智還不足以控制自己跨區就讀，近一點能常回家才實在」、「建中是給聰明人讀的，如果家長期待的是督促學生努力的環境，那去其他地方更好」、「如果他自尊心強就不要去建中，那邊天才鬼很多」、「去唸啊，至少跟菁英交朋友」。

建中

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