60位藝術家聯展賀宜蘭東光國中60校慶 大師作品值得看

宜蘭東光國中60周年校慶，邀請昔日美術授課老師與畢業校友提供作品，舉辦校慶師生校友美術創作邀請展，集結60位創作者作品，其中包含國寶級畫家陳忠藏的「瓶花」，另外作品獲得法國等美術館收藏的國際級版畫家楊炯杕，提供作品「日月無聲、水過無痕」展出，值得一看。

東光國中創校至今邁入一甲子，這次為了60周年校慶，舉辦「光彩六十 甲子風華」校慶師生校友美術創作邀請展，參展的60位藝術家的共通點就是「東光人」，展出作品包括油畫、水墨、書法、素描、版畫、平面設計、漫畫、木雕、電腦繪圖、陶藝、攝影裝置等作品約69件，3月18日起在學校的光藝廊展至本月底，假日不開放。

校長陳志勇表示，其中國寶級大師陳忠藏老師以「瓶花」作品參展，展現生命綻放的喜悅，剛好呼應六十歲歡慶，陳老師擅長大寫意水墨畫方式創作水彩畫，作品中帶有抒情式抽象意涵，其對物象描寫已超越層次，是藝術家直覺的心靈展現，傳達隨心所感的生命感悟。

此外，畢業校友楊炯杕是一位旅法的國際級藝術家，曾獲法國Saint-Maur第二屆國際版畫雙年展首獎，崛起於巴黎當代藝壇，曾在重要的文化機構舉辦過多次個展，獲得好評，潛心研究金屬蝕刻版畫創作，承襲歐洲古典技法，以極其細膩寫實的觀察，刻畫內視的風景、細究生命感懷。這次展出2017年「日月無聲、水過無痕」版畫作品，並同意捐贈這幅作品，感謝母校的栽培。