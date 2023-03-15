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60位藝術家聯展賀宜蘭東光國中60校慶 大師作品值得看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
楊仲璜老師說明他的創作理念。記者戴永華／攝影
楊仲璜老師說明他的創作理念。記者戴永華／攝影

宜蘭東光國中60周年校慶，邀請昔日美術授課老師與畢業校友提供作品，舉辦校慶師生校友美術創作邀請展，集結60位創作者作品，其中包含國寶級畫家陳忠藏的「瓶花」，另外作品獲得法國等美術館收藏的國際級版畫家楊炯杕，提供作品「日月無聲、水過無痕」展出，值得一看。

東光國中創校至今邁入一甲子，這次為了60周年校慶，舉辦「光彩六十 甲子風華」校慶師生校友美術創作邀請展，參展的60位藝術家的共通點就是「東光人」，展出作品包括油畫、水墨、書法、素描、版畫、平面設計、漫畫、木雕、電腦繪圖、陶藝、攝影裝置等作品約69件，3月18日起在學校的光藝廊展至本月底，假日不開放。

校長陳志勇表示，其中國寶級大師陳忠藏老師以「瓶花」作品參展，展現生命綻放的喜悅，剛好呼應六十歲歡慶，陳老師擅長大寫意水墨畫方式創作水彩畫，作品中帶有抒情式抽象意涵，其對物象描寫已超越層次，是藝術家直覺的心靈展現，傳達隨心所感的生命感悟。

此外，畢業校友楊炯杕是一位旅法的國際級藝術家，曾獲法國Saint-Maur第二屆國際版畫雙年展首獎，崛起於巴黎當代藝壇，曾在重要的文化機構舉辦過多次個展，獲得好評，潛心研究金屬蝕刻版畫創作，承襲歐洲古典技法，以極其細膩寫實的觀察，刻畫內視的風景、細究生命感懷。這次展出2017年「日月無聲、水過無痕」版畫作品，並同意捐贈這幅作品，感謝母校的栽培。

展區入口處是楊仲璜老師的攝影作品「夢之屋」，剛插秧不久的農田倒映著藍天白雲，與外地人到宜蘭藝的豪華農舍，反映出雪隧後宜蘭的豪華農舍大增，農民辛勤一輩子卻住不起，作品雖是陽光亮眼，但透露著淡淡的哀愁，值得前往欣賞。

楊仲璜老師的攝影作品「夢之屋」，道盡農田種房不種稻的無奈。記者戴永華／攝影
楊仲璜老師的攝影作品「夢之屋」，道盡農田種房不種稻的無奈。記者戴永華／攝影
國寶級大師陳忠藏老師以「瓶花」作品參展，展現生命綻放的喜悅，剛好呼應60歲歡慶生日。記者戴永華／攝影
國寶級大師陳忠藏老師以「瓶花」作品參展，展現生命綻放的喜悅，剛好呼應60歲歡慶生日。記者戴永華／攝影
60位與東光國中有關的藝術家提供作品聯展，值得一看。記者戴永華／攝影
60位與東光國中有關的藝術家提供作品聯展，值得一看。記者戴永華／攝影
畢業校友楊炯杕是一位旅法國際級版畫家，這次以「日月無聲、水過無痕」版畫作品參展。記者戴永華／攝影
畢業校友楊炯杕是一位旅法國際級版畫家，這次以「日月無聲、水過無痕」版畫作品參展。記者戴永華／攝影
60位藝術家提供作品聯展，祝賀宜蘭東光國中60周年校慶。 記者戴永華／攝影
60位藝術家提供作品聯展，祝賀宜蘭東光國中60周年校慶。 記者戴永華／攝影

藝術家 宜蘭

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