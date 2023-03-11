快訊

經典賽Live／黃子鵬3個四死球丟分被換下 三局上仍以5:2領先

傳金門二膽上兵在對岸…陸方為何「已讀不回」？憲調人員曝原因

北市數位實中首任校長出爐 弘道國中賴宏銓獲選

中央社／ 台北11日電
台北市數位實驗高中自去年辦學以來校長從缺。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
台北市數位實驗高中自去年辦學以來校長從缺。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

北市數位實驗高中自去年辦學以來校長從缺，教育局今天宣布，現任弘道國中校長賴宏銓對數位實中的價值理念與精進作為具有前瞻性及創新思維，獲遴選為新任校長。

教育局今天發布新聞稿表示，賴宏銓在弘道國中校長任內帶領學校榮獲多項國際認證及獎項，也曾任永吉國中校長，對於數位實中的價值理念與精進作為具有前瞻性及創新思維，在今天經遴選委員會第4次會議投票，決議通過為新任112學年度數位實中校長，也是數位實中首任校長。

教育局表示，期許賴宏銓能跳脫既有教育體制、突破傳統教育框架，持續打造彈性多元的教育系統，實踐實驗教育特定理念，並持續研究與發展。

教育局也期許賴宏銓反思教育本質、尊重學生學習自主，致力為學生量身訂做個人化課程，以發展學生潛能及天賦，培育出具有學習力、影響力及移動力的世界公民。

教育局說明，數位實中校長遴選作業自去年11月啟動，在去年12月19日完成報名收件，並為了增進校長候選人對於學校教育理念及發展核心、實際校務運作情形及需求，從去年12月開始辦了3場校長候選人培力工作坊。

台北市數位實驗高中自111學年度起辦學，採實體授課及網路數位混成學習模式，學生可依需求自由選課或自行開設課程完成學業，目前有40名學生，由北一女校長陳智源擔任代理校長至今。

教育局 北市 投票 校長遴選

延伸閱讀

北市道路標線重新檢視 李四川要求：材質比照日本

北市交通局：YouBike前30分鐘免費仍在研議

本周房產熱話／六都平均屋齡北市最老！蔣萬安推「都更5箭」行動 棒球熱潮夯...球場成房價抗跌區？

北市預售屋天花板價 鬆動

相關新聞

阿公簽名聯絡簿留這兩字 網掀共鳴：我家也做過

雙薪家庭越來越多，許多人都會將小孩託給阿公阿嬤照顧，有網友分享學生的聯絡簿，只見簽名欄上寫得不是家長的本名，而是寫著「阿公」兩字，貼文一出後，掀起不少網友共鳴，直呼這根本就是小朋友自己簽的。

北市數位實中首任校長出爐 弘道國中賴宏銓獲選

台北市數位實驗高中自去年辦學以來校長從缺，教育局今天宣布，現任弘道國中校長賴宏銓對數位實中的價值理念與精進作為具有前瞻性...

阿美族文化創客造舟 AI水獵機器人蒐集海廢

新北市今年宣誓攜手推動教育數位轉型，鼓勵學校善用AI智慧科技發展特色課程。三多國中原民學生以阿美族占多數，今日於校慶日同...

雲林這所偏校師生全是童軍 實驗教育8月上路可跨區就讀

雲林縣斗南鎮重光國小學生僅40多人，校長楊松田6年前到任後帶入童軍教育，除學校13名教師通過木章基本訓練，全校學生也都成...

高市溪寮國小「圓夢米」課程助創世植物人

高雄市大寮區溪寮國小108年啟動圓夢米課程，教導孩子們「種米植愛」，從翻土、插秧、照顧、收割、曬穀，一路悉心照護，直到收...

新北74校操場翻新 彩虹跑道吸睛

新北市許多學校運動場老舊，整建需求大，市府去年向教育部申請整建計畫，74校獲近6億元補助整建，克服缺工、缺料及北部冬雨不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦