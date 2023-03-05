國中會考3月9日起開始報名 5月20、21日登場

112年國中教育會考將於5月20、21日登場，將於3月9至11日辦理報名，4月14日寄發准考證。教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。「非應屆生」採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料，並列印個別報名表，再親至考區試務會繳交報名資料；逾期不受理。

國教署表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料包括考生基本資料、相片電子檔等。

另外，非國民中學應屆畢業生則須繳交報名費500元，若為低收入戶子女，或直系血親尊親屬支領失業給付者，由國教署全額補助，免繳報名費；若為中低收入戶子女，則由國教署補助60%（即300元），僅需繳交報名費200元。

國教署提醒，個別報名考生須於3月6日上午9時至3月8日下午5時前上網填寫報名資料，並於3月9至11日，攜帶學歷證件正本、國民身分證或健保卡正本、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封2個，親至考區試務會辦理報名；考區試務會採現場審查，考生若需修正報名資料，可使用現場設置的電腦及印表機，逾期不受理。

考生若領有身心障礙證明（手冊）、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、重大傷病嚴重影響應試，或因懷孕須申請特殊應考服務者，應於報名時繳交應考服務申請資料確認表，請務必齊備相關合法有效「身分證明文件」及「審查輔助證明文件」，上述兩類文件各擇一繳驗。考區試務會將組成審查小組進行審查，並通知考生審查結果。

國教署也說，112年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度原則設定於攝氏26度至28度。考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，也應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。若因應疫情有相關試場調整措施，請考生配合遵守。

全國試務會也提醒，112年國中教育會考考試日期為5月20及21日。寄發准考證為4月14日，集體報名考生由就讀國中轉發准考證；個別報名考生由考區試務會寄發。收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請勘誤時間為4月17及18日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生，則向考區試務會提出勘誤需求。