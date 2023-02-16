弘光營養系編布農族健康書 偏鄉營養教育短片獲獎

弘光科技大學營養系去年與南投縣合作，在信義鄉偏鄉執行「營造健康新風貌」系列課程，提升當地照服員的健康知識，編撰布農族語的健康書，相關成果衛生局製作成「南投縣偏鄉營養教育不缺席」短片，在國健署「111年度社區營養短片圖文徵選」評比，榮獲動態影像優選獎第二名佳績。

營養系主任邱雅鈴表示，去年與計畫共同主持人葉恩菱教授，在南投信義區執行高教深耕計畫，發現當地文化健康站照服員對於疾病營養的專業知識較缺乏，因而客製化設計課程，安排照服員參加營養教育或健康活動，提升他們的營養照護相關知能。

「為讓當地長輩有親切感，特別用布農族語編寫健康書。」邱雅鈴說，在健康書訂製前，請授課的老師編寫文案，跨系合作請文化創意產業系老師設計，找專業原住民母語老師翻譯，讓原鄉照服員可以用族語為長者講解營養、運動、口腔保健、預防食物中毒的知識，加上圖文方式呈現解說，有「這是我們專屬的書」的感覺，接受度相當高。

邱雅鈴說，偏遠山區資源不足，不少照服員心有餘而力不足，在課程安排上，特別加強照服員對於三高、慢性病的營養衛教訓練，帶動偏鄉健康飲食文化，課程內容安排從「照服員希望開設的」主題出發，一個月兩次的課程，幾乎場場爆滿。

未來弘光與南投縣政府合作持續擴大，與當地社福基金會、醫護人員一起，結合民間企業串起產官學連結，讓偏鄉的照服員、長輩學會從注重飲食營養，來預防、改善慢性疾病。