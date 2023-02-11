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玉山金控英語手牽手計畫　助逾2000名偏鄉生開口說英文

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
玉山金控與玉山志工今天舉辦「點亮偏鄉 樂在學習」英語教師＆大學伴研討會，逾40位老師與學伴分享偏遠地區服務經驗。圖／玉山金控提供
玉山金控與玉山志工今天舉辦「點亮偏鄉 樂在學習」英語教師＆大學伴研討會，逾40位老師與學伴分享偏遠地區服務經驗。圖／玉山金控提供

玉山金控推動參與英語手牽手、英語學伴計畫，安排全台來自北中南等逾40位教師、學伴等至偏鄉服務，號召四所大學學生擔任下鄉家教，兩起計畫已讓2734位偏鄉學童重拾信心、開心說英語。

玉山金控與玉山志工今天舉辦「點亮偏鄉 樂在學習」英語教師＆大學伴研討會，逾40位老師與學伴聚集玉山總部，分享於偏遠地區服務，教導學生認識字母、學習英文發音的心路歷程。

玉山銀行行銷長林俊佑表示，玉山企業從經營延伸到照顧土地，玉山走入偏遠地區國小創辦173所「玉山黃金圖書館」滋潤偏鄉教育。2019年再聯合敦煌教育集團發起「英語手牽手計畫」，號召老師至偏遠小學服務；2022響應教育部雲屏英語學伴計畫，與台灣國際人才發展協會，和致理科大講座教授陳超明領導下，號召四所大學學生下鄉擔任家教，兩項計畫已讓2734位偏鄉學童重拾自信、開心說英語。

敦煌教育集團董事長陳文良也談到，敦煌提供不同語言需求者資源，也希望為台灣教育盡一份心，與玉山銀行合作英語手牽手計畫邁入第四年，持續把資源送到需要的地方。

今日活動也邀請教師Lulu分享創意教學三步驟，她表示，三步驟正是「啟動、習得、應用」。偏遠地區孩童需要不同教學方法，沒有補習、沒有家庭學習支援，老師便成為偏鄉學生學習的最後屏障，也許多一點創意和了解，就能啟動偏鄉學童的學習開關。

致理科大講座教授陳超明談到，六歲時目睹家庭匱乏卻無能為力，在當時便許下心願，希望未來有能力時也能幫助跟自己一樣的孩子，該想法一路跟著數十年，也來到偏鄉協助英語和雙語教育。

教師劉見麟則表示，學生本來不太融入課程也很討厭英語課，但經過一次次的鼓勵和引導，發現學生的點神開始專注、學習態度也改變了，代表希望已確實傳播出去。

玉山 偏鄉教育

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