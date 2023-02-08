嘉縣全縣運動會首納輕艇賽 新港大潭岳湖成國手特訓場

2023年嘉義縣全縣運動會，將在3月29日於新港鄉大潭村岳湖舉辦「輕艇項目競賽」，縣民免費報名日期從2月13日至20日下午5點截止，分為社會組10歲以上及國小組，相關報名資訊請洽各鄉鎮市公所民政課洽詢報名。

往年嘉義縣選手總要四處奔波到全台各地參加全國賽事，今年全縣運動會納入獨木舟暨輕艇競賽，除讓選手可就近磨練技術，也讓愛好輕艇獨木舟運動的縣民一起同場競技，勘稱縣內首度水上運動的大躍進。

新港鄉長葉孟龍、縣議員黃啟豪、林秀琴助理、嘉義縣體育會輕艇委員會主委、中正大學教授林明傑及⺠雄國中輕艇隊教練尤為立等人，出席今天在大潭岳湖縣運比賽發布會，由縣輕艇世青國手何圳益操作演示亞奧運競速艇及文昌國小學童操作海洋平台舟。

林明傑表示，全縣輕艇競速比賽，有常見的休閒海洋平台舟組，提供給嘉義縣國小男、女學童100公尺及縣民社會組男、女單或雙人組200公尺的一般民眾競賽，另納入亞奧運K1、C1競速艇組，讓鄉親近距離觀賞國際級賽事。

尤為立表示，競速艇參與選手必須具相當時間訓練才得以完成比賽，主要給民雄國中輕艇隊及畢業校友參加，藉此選拔本縣參加今年台南全國運動會輕艇代表隊成員，參賽人員比賽船艇、划槳及救生衣等器材裝備都由大會提供，確保公平競爭原則。

葉孟龍表示，新港大潭岳湖長度近400米，是縣內難得的寬廣水域，感謝精忠廟無私提供大潭岳湖作為文昌國小及民雄國中輕艇龍舟隊訓練基地，此也很適合辦理各項水上運動比賽及觀光遊憩的水域。