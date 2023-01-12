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台南深耕食農教育有成 東山國小成功經驗向外擴散

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東山國小推動食農教育有成，連續3年獲選全國推動食農教育及米食學員績優學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市東山國小推動食農教育有成，連續3年獲選全國推動食農教育及米食學員績優學校。記者鄭惠仁／攝影

台南市東山國小推動食農教育有成，連續3年獲選全國推動食農教育及米食學員績優學校，校長曹欽瑋表示，結合在地產業、青農、嘉義大學、中華醫大，推動食農教育，讓東山國小成為食農學校，進而由點擴及到線、面，期待更多學校加入食農教育行列。

市長黃偉哲表示，東山國小與社區青農結合，透過食農教育，培養學童愛鄉、惜物及憫農觀念，擴展至家庭及社區，獲得農委會青睞肯定，已連續3年獲選為全國推動食農教育及食米學園的績優學校，實至名歸。

教育局長鄭新輝指出 ，東山國小推動的食米學園及食農教育，源自南市「買在地、食當季」的理念，將課程融入「飲水思源、食米知恩」的品德教育，並結合周邊資源，搭配現代科技與方法，連結飲食、環境及農業，帶領師生邁向「共好食代」，無論是課程規畫的可行性、教學規畫的在地性及教案的創新性，都獲得中央委員的一致好評，期待未來有更多學校加入食農教育的行列。

東山國小校長曹欽瑋說，學校將社區資源充分導入課程，串聯在地改良場、中華醫大、嘉義大學、番社蔬果聯盟、青農耿爸農場、推廣協會及產業合作社，讓食米學園課程更多元，深化孩童與在地的連結，形成東山共學圈，更以創新服務的理念，分享自身食農教育資源，辦理食米食農列車，2年來走訪南市8所國中小學，推動食米、食農教育相關的基本知識。

曹欽瑋表示，東山國小自推動食農教育多年2018、2019年獲全國食農教育計畫優選學校，2019年參加農糧署食米學員計畫，獲得在地創意獎，2020至2022年連續獲得全國推動食農教育及米食學員績優學校。他強調，透過產官學合作，打造東山國小為食農教育學校，校內設有食育專科教室，進而把食農擴及到全市學校。

教育局表示，為了將東山國小的成功經驗向外擴展，去年已辦理「食農教育平日校際營」及「假日親子營」，搭配在地傑出青農專家與中華醫事科技大學業師，接待親子與各校師生到訪東山，藉此行銷東山，大力推廣「食米食農教育」政策。今年將在全市16區17校，擴大辦理「親子體驗營活動」，結合農產時序，推廣在地食材、培養學童均衡飲食習性，深化學生對在地農業的認同及環境永續發展的觀念。

台南市東山國小推動食農教育有成，連續3年獲選全國推動食農教育及米食學員績優學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市東山國小推動食農教育有成，連續3年獲選全國推動食農教育及米食學員績優學校。記者鄭惠仁／攝影

食農教育 青農

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