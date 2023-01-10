戲劇遇見科學 科教館首創科學劇高中多元選修學分班

國立台灣科學教育館首創「科學藝術-創新科學演示及科學劇實務製作」高中生多元選修學分班，自111學年度起招生，開放高中生選修，上學期共有18位學生選課，將於1月12日上午11時至12時在科教館5樓舉辦《科學MAX綠野仙蹤》學分班成果發表。

科教館表示，「科學藝術-創新科學演示及科學劇實務製作」學分班課程是由科教館結合台北藝術大學藝教所所長容淑華、東吳大學物理系教授陳秋民、張有毅共同規畫，一學期20周的課程，學生可以學到表演藝術中的劇場藝術及技術、肢體律動開發、編導及文本以即興創作等。

另外，也加入科學學習的內容，包含科學劇中的科學設計、解決劇中問題的科學方法等，並由物理系教授設計開發多款科學演示教具包括龍捲風、菲涅爾透鏡、達文西橋、熱氣球等讓學生能以非制式的方式、在非制式的環境親近科學。

科教館館長劉火欽表示，108課綱強調學生多元適性學習，科教館運用既有場域、設備及課程開發經驗，以STEAM 科學、技術、工程、藝術與數學多元整合、探究實作理念，結合大學端開發適合高中生學習之特色課程，提供學生多元適性學習機會並在科教館場域上課，是國內制式及非制式教育課程融合的首例。

科教館表示，上學期課程共有台北市立陽明高級中學、明倫高級中學、百齡高級中學及復興高級中學高一及高二共18位同學選修。首次學分班特別以科教館目前最夯的科學劇為主題開課，也展現豐碩成果，從開班之初就有許多學校學生申請。

這學期擔任演員的百齡高中學生黃泓智表示，一開始會想報名就是看到可以到科教館上課，其他選修課程多以線上課程為主，每周四2小時在科教館的課覺得很充實，可以擺脫課業壓力，而且課程很有趣，原先只有喜歡畫畫而已，這次上課看到老師們示範了像龍捲風等的儀器，覺得原來物理也沒有太無聊。

北藝大藝教所所長容淑華表示，這是一次真正的跨領域嘗試STEAM的課程，不只是科學與藝術，同時還有跨校、跨年級的多元激盪。印象深刻是第一次上課看到這些高中生們每個面無表情、四肢僵硬，透過調整課程，讓他們從肢體律動、戲劇遊戲去認識自己、探索同學，也促成他們現在每個人的臉上都充滿笑容，並可以暢所欲言，表達自己對劇本的想法，並嘗試以科學方法加入戲劇演出。

陽明高中高一學生陳妍菲也分享，起初只是因為喜歡戲劇所以參加，但隨著課程進行越來越覺得科學也很有趣，唯一的遺憾就是覺得時間不足，每周2個小時的課覺得好短，希望還能再繼續選修這個課，也歡迎大家能來看他們的演出。

擔任道具製作的百齡高中學生莊凱博則說，自己一直很喜歡理科，這次發現可以用科學的實驗去設計戲劇的特效，並可以善用老師製作的達文西橋之類的大型教具，超具挑戰性，也讓自己覺得很過癮。

科教館表示，高中生學分班成果發表《科學MAX綠野仙蹤》將於1月12日11時演出；另外，自111學年度下學期將開放「弦外之音-物理與音樂的共鳴」課程供高中生選讀，該課程與海洋大學教授吳允中教授、台師大教授陳育霖共同規畫，將科教館內聲學展品設備規劃18周課程，包括看見聲音、懂你想聽的聲音、貝多芬的無聲世界如何創作音樂、阿卡貝拉如何模擬樂器、RAP是甚麼樣的音樂形式、音樂是人類知覺或物理定律等。