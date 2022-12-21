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揮別「雄女紅」牌樓校門！高雄女中新校門落成啟用

中央社／ 高雄21日電
圖擷自高雄女中臉書
圖擷自高雄女中臉書

高雄女中紅色校門因老舊及消防安全等問題拆除改建，今天新校門落成啟用。校友說，過去紅色校門被稱為「雄女紅」，是許多雄女人熟悉記憶，如今換上具現代感新校門，也象徵新時代來臨。

高雄女中今天上午舉行新建校門落成啟用儀式，校長鄭文儀接受媒體聯訪表示，新校門設計具現代感，符合校園新穎、現代化形象，且使用特殊鋼材建造，設有2座鋼棚，讓學生在校門有遮風避雨的空間。

鄭文儀說，新校門的鋼棚還灌注特殊的纖維鋼砂，可保用超過100年，地震不會龜裂，也不會有漏水及後續須維修問題，造價近新台幣1200萬元，工期約10個月，今天落成啟用，將成為雄女新地標、新形象。

前校長林香吟今天出席致詞表示，原本的紅色牌樓校門，因牌樓高度導致雲梯車無法從大門進出，有影響校園安全等疑慮而決定拆除；拆除後，以前躲在舊校門圍牆後的老榕樹，也因此撥雲見日、嶄露風采，繼續與雄女一起展望未來。

高雄市高雄女中校友會理事長丁玉雯說，舊校門的特殊紅色被稱為「雄女紅」，印象鮮明且中規中矩，很多校友活動都會以紅色校門為意象，是許多雄女人的青春記憶；現在新校門的設計則簡約恢弘，也象徵雄女新時代的來臨。

今年當選高雄市議員的湯詠瑜也是雄女校友，她今天出席致詞表示，原本的紅色校門設計方正，當年踏進校門，覺得很有榮耀感，如今新校門具穿透感、流動造型的設計，代表雄女進入新時代，也歡迎多元思考、不同特質人才踏入校園。

根據雄女資料，原本的紅色牌樓大門建於民國73年，配合70年代啟用的紅書包，象徵「火紅鳳凰展翅高飛」。但因過去建築設計不符合建築規定和消防、排水等需求而決定拆除改建。

高雄女中

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