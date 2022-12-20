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全國高中技藝競賽 岡山農工獲2金9優包辦4大類獎項

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
岡山農工校長（前排左5）與文教基金會董事長陳麗仰（前排右5）及獲獎師生合影。圖／岡山農工提供
岡山農工校長（前排左5）與文教基金會董事長陳麗仰（前排右5）及獲獎師生合影。圖／岡山農工提供

全國高級中等學校學生技藝競賽月11月1日登場，11月25日舉行頒獎典禮。高雄岡山農工在工業、商業、農業、家事及海事水產等五大類獎項中，包辦4大類，共計獲得2座金手獎及9座優勝，合計11座獎項，創全國高中職首例。

「全國高級中等學校學生技藝競賽」是教育部為彰顯技職人才培育及產學合作成果，每年定期舉辦的技術高中年度盛事。本屆共有226所學校、2453名選手，報名角逐409座金手獎及737座優勝獎；其中岡山農工在工業、商業、農業、家事四大類競賽中，獲得2座金手獎、9座優勝獎，合計11座獎項的佳績。

電機科學生劭麟翔以農業類生物產業機電、室內空間設計科學生吳素文以工業類室內空間設計，一舉拿下金手獎。此外，岡山農工今年第一次參與商業類競賽，就由室內空間設計科學生余春卿拿下商業廣告項目的優勝，寫下學校歷史。

其他8位獲得優勝獎的同學分別為，資訊科蔡宗佑電腦軟體設計優勝、電機科黃威翔室內配線優勝、汽車科陳仕維汽車修護優勝、食品科曾子銨食品加工優勝、食品科蘇宥丞與胡芯慈食品檢驗分析優勝、園藝科吳博凱園藝優勝，以及家政科蘇昱銘膳食製作優勝。

家事類獲獎的蘇昱銘同學，同時也是岡山農工棒球隊長，在今年的黑豹旗全國高中棒球大賽，帶領全體隊員，以社團球隊之姿進入全國64強，是岡山農工校史上最佳成績；校方表示，蘇生允文允武，難能可貴。

校長蔣壁輝對這次岡山農工再創佳績，欣慰表示「台上1分鐘、台下數年功」，將榮耀歸功於學生的勤奮練習，以及指導老師計畫性的栽培。他說，課外長時間的練習，對參加技藝競賽的選手來說是家常便飯，指導老師犧牲假日及休息時間的陪伴更是必須。

為了鼓勵學生持續爭取佳績、於所學力求突破，並且肯定老師辛勞的付出，岡山農工家長會會長許毓峰與文教基金會董事長陳麗仰合作，在這次技藝競賽結束後，辦理餐會宴請師生，並加碼提供獲獎師生獎勵金。校方表示，學校會是選手及老師的後盾，未來會持續投入資源，扮演國家技職教育搖籃角色，培育更多人才。

岡山農工室內空間設計科學生吳素文，在工業類室內空間設計項目拿下金手獎。圖／岡山農工提供
岡山農工室內空間設計科學生吳素文，在工業類室內空間設計項目拿下金手獎。圖／岡山農工提供
岡山農工校長與工業類指導老師及選手合影留念。圖／岡山農工提供
岡山農工校長與工業類指導老師及選手合影留念。圖／岡山農工提供
岡山農工校長與工業類指導老師及選手合影留念。圖／岡山農工提供
岡山農工校長與工業類指導老師及選手合影留念。圖／岡山農工提供

岡山 園藝科

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