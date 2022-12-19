新竹X梅竹黑客松 二信工地幫隊成全國唯一獲獎高中團隊

基隆市二信高中同班的4名學生，組隊越級挑戰今年「新竹X梅竹黑客松」創意競賽，在創客交流組13組隊伍中脫穎而出，勇奪第3名，是全國唯一高中生獲獎的學校。

新竹X梅竹黑客松籌備團隊為新竹市政府、清華大學和陽明交通大學，團隊今年與台積電等7家企業合辦競賽，全國共240多人參賽，上月下旬在清華大學體育館現場競技，賽程共天1夜。

二信高中表示，這項競賽是希望提供青年展現長才的舞台，並透過創客彼此切磋、交流、腦力激盪，發揮無限的創意。基隆二信高中普通科頂大班錢祖晟、許惟尊、林坤霆和黃奕組成「工地幫」隊，勇奪創客交流組第3名。學校得知成績後，今天發布喜訊，師生都感到與有榮焉。

創客交流組競賽主題為以發揮公私協力，打造包容、韌性、永續及安全的智慧城市，有13組共57名好手參賽。二信工地幫隊以「綠色錢包」創意發想，讓民眾在做環保時獲得綠能點數，可兌換合作商家的產品，同時納入力推減少廚餘、垃圾、碳排等永續發展目標，顧及社會族群建構與環境永續等多元議題，獲得評審青睞。

錢祖晟因確診無法出席比賽，由其他3位同學赴現場與其他創客交流，他則在線上與同學進行討論，完成評審各項要求。許惟尊表示，4名隊員高一時都是學校小太陽成長社成員，周六上午擔任課扶志工，累積默契。得知有比賽馬上決定組隊報名，在不影響課業情況下，透過自主學習完成作品，很高興能得獎。

2022 新竹X梅竹黑客松 競賽分成「黑客組」、「創客交流組」，黑客組以搭建學生和企業間橋樑為目的，由企業設置題目並提供資源，激發學生潛力，同時大方提供實習機會，讓學生的創意有更大發展空間。

創客交流組由新竹市政府出題，邀集年輕學子一起腦力激盪，建構以永續為發展主軸的城市，讓素來以科技產業聞名的新竹市朝著更加幸福宜居的目標邁進。