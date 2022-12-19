大成商工開放帶寵物進校上課 寵物日全校學生超開心

超療癒，上課不再打瞌睡！雲林縣虎尾大成商工首開先河，開辦寵物周，今天開放全校師生把心愛的寵物帶到學校一起上課，除了貓狗烏龜，鸚鵡魚蛇還有超可愛的刺蝟家族和鬆獅蜥，校園變成溫馨寵物園。

令人驚奇的是，陪著上課的狗狗也都乖乖「旁聽」。學生快樂地說，有小寵物陪伴，大家上課更專心，上學更有勁，希望寵物周能無限延期。

大成商工今天辦理生命教育寵物日，開放讓學生把自家養的寵物帶來上課，今天走進大成商工，校園到處可見貓狗溜達，更看到一堆學生圍著小動物有說有笑，更有許多狗、貓、刺蝟、老鼠、青蛙、藍和尚、鸚鵡、蟋蟀、魚、蛇等琳瑯滿目。

校園頓成寵物園，每個人有分享不完的寵物故事，每隻都有名字，更有說不完的趣事，一場寵物秀，讓校園洋溢溫馨熱鬧，是最佳生命教育典範。

寵物不只陪著散步玩耍，還跟主人一起上課，讓人驚奇的是，不論貓犬或鸚鵡，竟然都能安靜陪伴主人上課。幾位老師也驚喜地說，沒想到被認吵鬧的寵物，不僅不會影響課程，還提高了學生的學習力，學生也變快樂，人和動物之間的情感顯露無遺，太棒了。

下課，連來自不同家庭的小狗狗也都玩在一起，學生說，學校有了小動物學習生活更精彩。父親養寵物蛇的許益銘，把養了1年多的球蟒纏繞自己脖子，他笑說是最保暖也是最新奇圍巾，十分保暖。還有可愛的豹紋守宮、鬆獅蜥放在頭上或肩膀都是最酷的裝飾品，讓同學羡煞不已。