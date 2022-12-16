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父騎機車200多公里參加愛的團圓飯 勵志學生感動到哭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣勵志中學的家長看到自己孩子製作豐盛午餐，感動得哭了。記者簡慧珍／攝影
彰化縣勵志中學的家長看到自己孩子製作豐盛午餐，感動得哭了。記者簡慧珍／攝影

「雖然大家說我很傻，我覺得那是上天送來的禮物，還是生下兒子。」彰化縣勵志中學今天舉辦「愛的團圓飯」活動，勵志18歲學生小玉（化名）說到無法和1歲多兒子吃團圓飯，不禁潸然淚下，台下多名家長也紅了眼眶，等到學生親自奉上自製菜餚，更多家長感動到頻頻拭淚，場面溫馨。

勵志中學現有16班、230多名學生，過去歲末年終從未舉辦類似活動，今年規畫「愛的團圓飯~來厚穩ㄟ囡仔請！」邀請學生的家長和監護人到校用餐，禮聘百大名廚之一「阿爸的客家菜主廚」郭敏昌授課一個多月，每周一次，每次6小時，今天12名學生一早起床下廚製作梅乾扣肉、客家小炒、紫蘇梅雞丁、腐乳桔香沙拉、福菜排骨湯等8道菜餚和茶凍，其餘學生負責準備咖啡和表演才藝。

上菜秀之前，學生表演流行舞蹈、口琴合奏，表演完畢學生分享學習心得和今天參加活動的心情。學生小玉表示，在勵志中學學到多種才藝，她覺得自己被改變很多，以前不懂事而未婚懷孕，她覺得這是上天送的禮物，力排眾議生下兒子，她重新有生活目標，很快樂，可是已經很久沒看到兒子。小玉泣不成聲，台下很多家長感同身受也紅了眼眶。

法務部長蔡清祥因故無法到場主持開飯儀式，改為視訊宣布「開飯」，60名學生表演上菜秀，把餐盒送到家長和監護人、來賓的桌上，打開餐盒露出豐盛菜餚，學生說「謝謝爸爸（或媽媽、阿公、阿嬤），請用餐。」校長林家如介紹這是出自孩子愛心，可以從餐盒菜餚看到孩子的用心和改變。很多家長聽了忍不住低頭拭淚。

學生小恩（化名）的爸爸在北部長照機構工作，擔心搭乘大眾運輸工具可能沾染COVID-19病毒，昨天下班就開始騎機車沿台一線南下，趕在今天上午9點到達勵志中學，勵志行政和教師團隊都很感動，小恩聽到爸爸致詞感謝師長教導，他永遠對孩子有希望，小恩掩面哭著謝謝爸爸那麼愛他。

勵志中學校長林家如說，教育不是萬能，是無限可能，每當有孩子犯錯，社會大眾就質問「我們的社會生病了嗎？」其實每一個孩子都是家庭最珍貴的希望，當孩子退無可退、徬徨無助的時候，矯正學校更當想方設法讓孩子從生活中感受愛的真諦，期待活動能提升家庭功能，強化家庭支持度，引導孩子順利回歸家庭。

彰化縣勵志中學學生只學一個月，今天製作豐盛午餐請父母或監護人品嘗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣勵志中學學生只學一個月，今天製作豐盛午餐請父母或監護人品嘗。記者簡慧珍／攝影

兒子 爸爸 小玉

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