原住民高中生傳承冷僻族語 語文競賽用母語談太陽能板

全世界僅剩1千多人會講萬山部落和茂林的魯凱族語，中山工商觀光科學生施冠均與電機科曾仁熹，勇奪111學年度全國語文競賽原住民語情境式演說萬山魯凱語及茂林魯凱語雙特優獎，希望能傳承母語。

中山工商校長林昭億表示，兩人得獎重要推手是教師曾孝勇及戴文正。曾孝勇的兩個兒子都就讀中山工商，老大曾仁熹奪茂林魯凱語特優，老二曾仁爍今年也摘下高雄市國語文競賽原住民語朗讀﹙茂林魯凱﹚第一名。

曾孝勇自己曾在107年獲得全國語文競賽茂林魯凱族語演說第一名，為傳承母語，小五就將兒子轉回高樹學母語，長大後每周也都回去參加教會禮拜，「溫故知新」。

施冠均是家中獨子，個性開朗，很得阿嬤施曾月姑疼愛。但阿嬤不會講國語，施冠均為了與阿嬤及族中長輩溝通無礙，同時也擔心母語失傳，因而努力學習族語而有所成，高一就考取中級認證，正朝中高級挑戰。如今祖孫倆交談順暢，讓阿嬤很是滿意，孫子得獎更讓她笑逐顏開。

曾仁熹和施冠均演說時，都抽到「太陽能板」講題。曾仁熹說，太陽能板並無族語，但他靈機一動，以他電機專業，拆成「太陽+電」，以族語說明發電過程，贏得評審青睞。

曾仁熹說，國小轉學回高樹，因教學方式的城鄉差異，讓他無法順利接軌，挫折連連，只能從頭學起。國中開始參加國語文競賽，愈挫愈勇，連拚了4次直到今年才拿到特優獎。

施冠均表示，部落很少有太陽能板，但父親常載他四處逛，舉凡魚池、農田和屋頂到處可見太陽能板，他即興以自己和父親的互動，道出太陽能板的布局，受評審肯定。