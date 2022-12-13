疫情結束問題未了！學童視力惡化、老師眼睛乾⋯⋯數位教育留下哪些後遺症？

「我們以為疫情的衝擊快結束了，但這是錯的，這些衝擊將延續數十年，」今年初，英國國家學術院出版的調查報導重磅揭示了後疫情時代人類面臨的難題——即便世界各國重啟邊境、觀光商業重回活絡，但全球肆虐近三年的新冠疫情，仍在教育現場劃下難以彌補的傷痕。

英國國家學術院的高聲疾呼，呼應了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在前一年提出的擔憂，「疫情影響最深卻安靜無聲的，其實是兒少族群。」

疫情期間，學校開開關關、上課方式改變，兒少學習狀況與心理狀態受到巨大衝擊。與五年前、沒有疫情的同齡學生相比，英國孩子的閱讀與數學程度平均落後兩個月，弱勢學童更落後了七個月。而且，全球有四分之一青少年比以往出現更多焦慮症狀。

台灣疫情雖然不如歐美嚴重，但當孩子重新回到校園，依然有顯著變化，最直接的影響就是近視率大增。因為，動不動就停課的疫情日常，遠距教學成為常態；孩子必須成日看著3C螢幕上的老師講課，大大加重用眼負擔。

根據最新統計，台灣學童近視比例已連續兩年節節升高；無論小學、國中或高中，近視比例都超過鄰近的日本，其中小學生的近視率攀升最多，突破45%。此外，長時間使用3C的負面影響不僅止於視力，肥胖、過動和專注力不集中、情緒問題等，更是3C成癮的後遺症。

另一方面，疫情也成為青少年情緒症狀的催化劑。疫情加速台灣教育現場的數位轉型，但硬體跟上了，師生卻沒有太多時間磨合出最適切的數位教學模式。

保誠人壽調查，七成家長認為孩子停課期間的學業成績退步；超過三成的孩子不滿意遠距教學，他們常抱怨「在家學習易受干擾」「聽不清楚老師的授課內容」。除了成績，無法到校上課，也使重視同儕關係的青少年感到焦慮與憂鬱；在COVID-19大流行期間，台灣青少年的憂鬱和焦慮便暴增了一倍。而在缺乏實體互動的情況下，孩子們更易沈迷於不會停課的虛擬世界。

後疫情時代教學現場關鍵需求：健康為本

根據BenQ投入教育市場多年的經驗，疫情爆發後，學校對於科技設備所具備的健康功能愈來愈重視。因此，我可以肯定地說：後疫情時代的教學現場，第一要務就是要以「健康」為本。

其實，教育現場的健康議題，來自教學方式的持續改變。過去，老師拿著粉筆、利用黑板教學；現在，大大小小的螢幕進入教室，長時間盯著螢幕，導致學童近視率居高不下，老師也受眼睛疲勞乾澀所苦。

我們從中發現，老師每天長時間看著螢幕，需要低藍光、不閃屏等高階護眼技術。因此，我們開發出使用者靠近顯示器時，能自動啟動護眼功能的設計；並採用防眩光玻璃鏡面，減低燈光直接進入視線的不適感——我們從視力健康，確立了教育市場「健康為本」的核心理念。

我們也發覺，當學習從單向走向互動，教室內的健康關注角度也有所變化。平板電腦、智慧白板成為教學輔助工具，雖有更多互動，但大家輪流摸螢幕，稍有不慎便容易成為病菌溫床。所以，我們在螢幕上增加多層無毒的抗菌塗層、抑制細菌透過螢幕滋生擴散，讓師生維持活潑有趣的教學互動，還不必擔心健康。雖然，抗菌螢幕沒辦法殺死新冠病毒，但這項功能在疫情爆發後，確實受到高度關注。

不只螢幕，智慧教室可以做到的健康功能還有很多。比如，我們在智慧教室導入空氣品質偵測技術。有人問我，空氣品質跟學習有什麼關係？關係可大了，室內空氣循環不好時，學生昏昏欲睡，怎麼可能有好的學習效果？現在，當二氧化碳濃度太高，智慧白板警示燈會亮起，提醒師生開窗或到室外活動筋骨，問題便可減少泰半。

高效學習，找到數位學習魅力所在

當數位教學成為不可能回頭的趨勢，協助孩子找回學習的熱情，也是後疫情時代心理復健的重點工作。

如果，只是把傳統課綱與教學模式「硬塞」到數位課程裡頭，還在摸索遠距課程所需紀律性的孩子們，當然會顯得呆滯與不熟悉——因為教學內容沒有跟著數位化過程展現出應有的趣味性。但這並不能怪罪老師，忙碌的他們，數位教學經驗本來就不多，更別說要撥出時間學習日新月異的設備功能。

根據我們在校園巡迴講堂中的觀察，無論是觸控手感、介面簡潔度、持續提供精緻的教學服務，只要有適當引導，老師其實很樂意學習科技帶來的嶄新教學方式。比如，截圖智慧白板上的板書重點與註釋、傳送到學生的平板或筆電上，讓學生不必埋頭做筆記而錯過即時互動，能專心聆聽課程。

疫情對教育現場的改變已是既定事實，我們應該一起努力，讓結果利大於弊。有趣的課程帶動有效率的學習，找回學習熱情，孩子的心理自然逐漸回復健康。且健康是學習的基石，作為硬體製造商，我們也很關注產品是否發揮設計時所預期的成效，能守護師生的身心靈健康、大步甩開疫情陰霾，無憂成長茁壯。

「全文轉載自未來城市(疫情結束問題未了！學童視力惡化、老師眼睛乾澀⋯⋯數位教育留下哪些後遺症？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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