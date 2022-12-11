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高三自閉症學生吳承祐 首次個展「畫中有話」 純真世界

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，首度舉辦個展。圖／屏東特殊教育學校提供
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，首度舉辦個展。圖／屏東特殊教育學校提供

國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，小時候媽媽發現承祐用原子筆生動描繪昆蟲，對線條、色彩勾勒展現觀察力，參加畫畫比賽獲不錯佳績，高中時在老師陳俐如、朱薇諺帶領下，學習畫畫，今年首次舉辦個展，展出38幅創作，向大眾展現自我。

展覽主題「畫中有話」，老師陳俐如、朱薇諺說，承祐在畫畫當下，總是會不停說話、重複相同話語，「今天5點上課」或是「媽媽會來接我下課嗎？」感受到對時間焦慮，老師花約半小時安撫，慢慢帶領承祐進入畫畫世界。

陳俐如是承祐導師，研究所念藝術治療，朱薇諺專攻視覺藝術，朱薇諺說，帶領承祐學習美術技法，嘗試用不同媒材，水彩、炭筆、素描、蠟筆、油畫棒、壓克力等材料，陪伴在畫作中找到方向。

朱薇諺說，承祐多以原子筆和彩色筆模仿卡通創作為主，也反映喜愛的卡通角色並與他人分享，畫風充滿美式卡通風格，且陸續參加校內外比賽皆獲不錯佳績。陳俐如說，承祐畫完卡通人物後，會喜歡將卡通人物剪下來，拼貼很像貼紙。

這次是承祐首次舉辦個展，展出38幅創作，承祐喜歡畫人物，同學、老師、校長都成為他筆下的題材，進入畫畫世界，承祐也變得安靜，焦慮感減少。

這次展覽與教育部學產計畫合作，透過展覽，讓觀賞者在一張張作品中，沉浸並感受單純直觀創作色感與奇妙視角，徜徉於他靜謐思維與動態想像創作意境。陳俐如說，透過展覽讓承祐能向社會大眾展現自我機會，讓更多人認識自閉症類群孩子，在藝術的國度中擁抱多元美感。

展出地點在屏東勝利星村的J.C.co.in art 藝術廚房（屏東市必勝巷3號），即日起展出到2023年1月5日。

國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，首度舉辦個展，老師、同學都是他的創作題材。記者劉星君／攝影
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，首度舉辦個展，老師、同學都是他的創作題材。記者劉星君／攝影
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，小時候展現畫畫興趣，參加比賽也獲得佳績。圖／屏東特殊教育學校提供
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，小時候展現畫畫興趣，參加比賽也獲得佳績。圖／屏東特殊教育學校提供
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，首度舉辦個展，老師、同學都是他的創作題材。記者劉星君／攝影
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，首度舉辦個展，老師、同學都是他的創作題材。記者劉星君／攝影
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，小時候展現畫畫興趣，參加比賽也獲得佳績，高中時在老師帶領下開始學習畫畫，首度舉辦個展。圖／屏東特殊教育學校提供
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，小時候展現畫畫興趣，參加比賽也獲得佳績，高中時在老師帶領下開始學習畫畫，首度舉辦個展。圖／屏東特殊教育學校提供
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，在老師陳俐如（左）、朱薇諺（右）帶領下，學習畫畫。記者劉星君／攝影
國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，在老師陳俐如（左）、朱薇諺（右）帶領下，學習畫畫。記者劉星君／攝影

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