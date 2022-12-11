聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國語文競賽不缺席 苗栗公館國中雙特優

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
全國語文競賽結果，苗栗縣公館國中七年級學生鍾品宣（左二）榮獲汶水泰雅族語情境式演說組、老師徐熏娸（右二）勇奪客家語社會組朗讀全國特優。圖／方麗萍提供
全國語文競賽結果，苗栗縣公館國中七年級學生鍾品宣（左二）榮獲汶水泰雅族語情境式演說組、老師徐熏娸（右二）勇奪客家語社會組朗讀全國特優。圖／方麗萍提供

全國語文競賽結果出爐，苗栗縣公館國中七年級學生鍾品宣榮獲汶水泰雅族語情境式演說組、老師徐熏娸勇奪客家語社會組朗讀全國特優，師生獲獎，全校倍備感光榮。

公館國小校長方麗萍說，學校參加全國語文競賽，2018年起年年有特優、優等，包括2018年黃芊瑜客語朗讀、2019年劉宥心汶水泰雅語朗讀、胡馨云作文，2020陳品瑄客語朗讀，及去年宋沛宜客語朗讀等，今年再次拿下兩項特優。

其中，徐熏娸更是黃芊瑜、陳品瑄的指導老師，徐熏娸說，母語是媽媽教她的話，只要靠近母語，就如同母親還在身邊，未曾走遠，總能在文句裡聞得母愛「聲」影，這就是為什麼她那麼愛自己的文化語言。

徐熏娸表示，客家諺語「有狀元學生，無狀元先生」，翻轉她的思維，省思身為教師應先成為自我實踐者，學習如何與學生產生心靈情感的共鳴，惟有自己站上擂台時，才能感同身受學生的感受。

語文競賽

延伸閱讀

住警器救命 苗栗銅鑼火災 2移工及時逃生

復刻傳統 老農紮稻稈、堆稈棚打造苗栗公館農村特色地景

苗栗獅潭鄉發放紓困金 12日起開放至公所領取

苗栗幼安教養院獲企業贊助 拍影片表達感謝

相關新聞

高三自閉症學生吳承祐 首次個展「畫中有話」 純真世界

國立屏東特殊教育學校高職部三年級吳承祐，雖然是中重度自閉症，小時候媽媽發現承祐用原子筆生動描繪昆蟲，對線條、色彩勾勒展現...

全國語文競賽不缺席 苗栗公館國中雙特優

全國語文競賽結果出爐，苗栗縣公館國中七年級學生鍾品宣榮獲汶水泰雅族語情境式演說組、老師徐熏娸勇奪客家語社會組朗讀全國特優...

一波多折 偏鄉振興國小校舍啟用共讀站像星巴克、誠品

屏東縣鹽埔鄉振興國小重建校舍堪稱一波多折，歷經疫情缺工、物價通膨與廠商解約，今舉行新校舍啟用，打造充滿星巴克、誠品風格並...

教部補助3千萬推實驗教育特色課程 帶孩子體驗中學習

教育部國教署協助實驗教育學校推動各類特色課程，111學年度補助實驗教育學校提升教師研習、課程研發與實施及設施設備等經費約...

推雙語教學6年學童人數倍增 銅鑼鄉興隆實驗國小揭牌

苗栗縣銅鑼鄉興隆國小發展雙語教育亮眼，去年、今年出版2本教材，學童人數6年逆勢倍增，轉型3E實驗小學最近揭牌，期待透過跨...

嘉義市中小學每天十到三十分鐘完全寧靜、禁止走動交談 為培養學生1習慣

「老師，我的愛心剪歪了。」、「老師，蠟燭要畫幾根才代表學校幾歲啊？」、「老師，生日快樂的英文怎麼寫？」稚嫩的童音此起彼落傳來，這是嘉義市育人國小低年級學生…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。