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全國語文競賽不缺席 苗栗公館國中雙特優
全國語文競賽結果出爐，苗栗縣公館國中七年級學生鍾品宣榮獲汶水泰雅族語情境式演說組、老師徐熏娸勇奪客家語社會組朗讀全國特優，師生獲獎，全校倍備感光榮。
公館國小校長方麗萍說，學校參加全國語文競賽，2018年起年年有特優、優等，包括2018年黃芊瑜客語朗讀、2019年劉宥心汶水泰雅語朗讀、胡馨云作文，2020陳品瑄客語朗讀，及去年宋沛宜客語朗讀等，今年再次拿下兩項特優。
其中，徐熏娸更是黃芊瑜、陳品瑄的指導老師，徐熏娸說，母語是媽媽教她的話，只要靠近母語，就如同母親還在身邊，未曾走遠，總能在文句裡聞得母愛「聲」影，這就是為什麼她那麼愛自己的文化語言。
徐熏娸表示，客家諺語「有狀元學生，無狀元先生」，翻轉她的思維，省思身為教師應先成為自我實踐者，學習如何與學生產生心靈情感的共鳴，惟有自己站上擂台時，才能感同身受學生的感受。
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