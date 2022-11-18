嘉義偏鄉大湖國小學童獻愛心 手工包水餃助社區獨老

嘉義縣人口老化日趨嚴重，番路鄉偏鄉大湖國小師生今天的食農教育課程，以取用在地食材佛手瓜、杏鮑菇及黑木耳等，製作特色手工水餃，除當午餐享用，更將水餃親自贈送給在地獨居老大人獻愛心，長輩們收到感動表示，很感心，孩子們很乖巧懂事。

充滿在地蔬菜風味的手工水餃，內餡加入佛手瓜、杏鮑菇及黑木耳等食材，是大湖國小學生們費心力製作出的成果，除自己品嘗外，在老師的帶領下，也將手工水餃分送給在地弱勢孤老，學生在此過程大增成就感。

學生林妤恩表示，吃到自己包的水餃覺得很有成就感，且能和長輩們分享她親手包的手工水餃，感到很開心；教導主任邱煌仁表示，幫助社區周遭需要關懷的長者，不僅讓學生們從中體會「惜食感恩」與「敬老尊賢」意義，也讓獨居長者心裡倍感溫暖與關懷。