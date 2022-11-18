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嘉義偏鄉大湖國小學童獻愛心 手工包水餃助社區獨老
嘉義縣人口老化日趨嚴重，番路鄉偏鄉大湖國小師生今天的食農教育課程，以取用在地食材佛手瓜、杏鮑菇及黑木耳等，製作特色手工水餃，除當午餐享用，更將水餃親自贈送給在地獨居老大人獻愛心，長輩們收到感動表示，很感心，孩子們很乖巧懂事。
充滿在地蔬菜風味的手工水餃，內餡加入佛手瓜、杏鮑菇及黑木耳等食材，是大湖國小學生們費心力製作出的成果，除自己品嘗外，在老師的帶領下，也將手工水餃分送給在地弱勢孤老，學生在此過程大增成就感。
學生林妤恩表示，吃到自己包的水餃覺得很有成就感，且能和長輩們分享她親手包的手工水餃，感到很開心；教導主任邱煌仁表示，幫助社區周遭需要關懷的長者，不僅讓學生們從中體會「惜食感恩」與「敬老尊賢」意義，也讓獨居長者心裡倍感溫暖與關懷。
校長李奕龍表示，學童透過思辨後，知行合一的將自己所學為社區付出，為鄰里社區的爺爺奶奶創造出更豐富的美感經驗；大湖社區發展協會總幹事姚偉文說，透過社區資源合作將食農教育成品轉贈給社區獨居弱勢長者，不但能培養孩子愛惜在地食材的精神，也能讓食農教育扎根。
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