十分國小獲全國品德教育特色第1名 結合煤礦、天燈文化

新北市十分國小日前獲教育部全國品德教育特色學校，國小組品德教育特色學校第一名，十分國小結合在地煤礦文化、天燈文化與生態永續精神，推動社區關懷，學生成為社區小小導覽員，落實推廣家鄉文化行動。

十分國小位屬偏鄉，社區文化斷層、社區凋敝、學習不利情形嚴峻。有鑑於此，十分國小在品德教育的推動上，特別聚焦在結合地方文化、藝術美學、服務關懷與科技永續價值，打造校訂品德教育服務學習課程，學生成為社區小小導覽員，落實推廣家鄉文化行動。

學生將廢棄天燈紙設計成天燈再生紙祈福卡送愛到社區托老中心長者，定期陪伴長者進行康樂活動，並結合義賣所得購買暖暖包致贈給社區長者，溫暖長者身體與心靈。

六年級胡姓學表示，擔任煤礦小小導覽員，傳承在地文化資產，感到很驕傲。三年級許姓學生表示，能和同學上台帶著阿公阿嬤一起跳天燈舞，也跟著開心起來。四年級詹姓學生說，天燈回收紙能變身祈福卡過程很辛苦，但看到阿公阿嬤開心的笑容，心就跟著暖暖的。

校長利一奇指出，十分國小的孩子們有感於礦業文化傳承的重要、天燈對環境的影響，以及發自內心對於社區長者的關懷，自發性形成課程，期盼藉以推升社區關懷倫理，內化在地服務學習，關照弱勢族群，給予社區新契機。

利一奇表示，學校後續會將服務學習精神進一步融入在地煤礦、天燈、瀑布生態，透過提燈點燈，燃起孩子愛藝、戀土、護生態學習心燈，點亮惜福感恩、傳創文化、地方創生永續情燈。