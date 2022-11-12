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偏鄉小校更寮國小食農教育展現成果 彩繪圍牆木偶表演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供

嘉義縣老化比例最高的六腳鄉，迷你小學更寮國小只有28名學童，校長吳沛珊帶領教師發展以食農教育為核心的特色課程，獲台灣城鄉協力協會贊助「我的教室在鄉村」計畫，結合在地青農指導師生經營開心農場，昨天與朴子市大同國小交流食農教育，展現「阮愛阮的故鄉，故鄉有阮的食農教育故事」成果。

更寮毗鄰農田，學校以食農教育為核心，架設學童跨域學習課學程，涵養學童「在地認同力」、「環境永續力」、「文創美藝力」、「探究文化力」、「跨域學習力」，榮獲嘉縣特色課程與教學認證特色學校。

台灣城鄉協力協會贊助「我的教室在鄉村」計畫，結合在地青農指導師生經營開心農場，將食農教育學習場域拉到社區網室栽培，讓學童見證精緻農業發展；還有創意料理課程讓學生學會煮出菜餚，體驗從產地到餐桌的歷程，了解友善種植對健康重要。

昨天更寮國小舉辦努力近1年的成果發表會，邀請社區村長、家長會長、教育處長官、鄰近大同國小師生參加，分享豐收喜悅，共享有機美食饗宴。

活動有食農教育融入懸絲木偶表演，安排跨校際生態體驗闖關活動，學生開心的有美食吃，還可以玩闖關。二年級學生吳靖國說，「種菜過程可以玩土，真好玩，而且老師帶我們畫牆壁，第一次畫牆壁不會被罵很開心。」

偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
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偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
偏鄉小校六腳鄉更寮國小食農教育展現成果。圖／更寮國小提供
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食農教育 青農 嘉義

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