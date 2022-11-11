課業壓力大天天被罵 子陷「深海魚狀態」炸鍋抄球棒砸全家

望子成龍成鳳，是許多家長的期盼，但有時也會因此給了孩子們過大的壓力，反而引發家庭紛爭，甚至造成家長與孩子的感情因此徹底決裂。近來就有日本教師，分享一則類似的事件。

日本家教名師西村則康在媒體「PRESIDENT Online」撰文分享，表示他過去曾經擔任過某醫生世家的家庭教師。雖然爸爸也是醫生，不過當初考大學時卻沒有考好，至今仍一直對這件事情耿耿於懷，因此希望兒子成績能夠好一點，不要重蹈他的覆轍。

然而，就在西村開始指導後，他發現這位爸爸經常以威權式的口吻管教孩子，還經常會罵他「這麼簡單的問題，為什麼你都不會」等言語。久而久之，孩子在過於嚴格的環境之下，也漸漸變得沒有精神。

由於這位孩子正踏入青春期，因此身體也在短時間內發育，一下子就變得比雙親還要高大。這也讓過往都是採取順從態度的孩子，開始出現了反抗的行為。有一次實在被罵的太超過，孩子一怒之下，居然拿起金屬球棒開始砸爛家中的物品，導致一家人的感情，就此一去不回頭。

西村分析，有很多家長為了成績，從小就會讓孩子去補習，並想辦法擠進國中、高中名校。然而就在考進名校之前，厚重的課業壓力讓孩子處在如同「深海魚」的巨大壓力狀態。且就算考進了名校，在資優生同儕之間互相競爭，又會是另一段壓力的開端。

西村認為，其實不管讀什麼樣學校，最重要的是讓孩子建立自信心。只要是有自信的孩子，就算碰到不瞭解的難題，也會嘗試著摸索解答。有時孩子雖然不是每科都成績出色，但如果有一兩科特別突出，也已經很不容易了。重點在於家長要懂得相信自己的孩子，養成孩子自發學習的習慣，才是最讓人放心的作法。