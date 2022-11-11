快訊

台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

課業壓力大天天被罵 子陷「深海魚狀態」炸鍋抄球棒砸全家

聯合新聞網／ 綜合報導
一位國中生因為課業壓力加上父親責罵，某天突然拿起球棒砸爛全家。球棒示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位國中生因為課業壓力加上父親責罵，某天突然拿起球棒砸爛全家。球棒示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

望子成龍成鳳，是許多家長的期盼，但有時也會因此給了孩子們過大的壓力，反而引發家庭紛爭，甚至造成家長與孩子的感情因此徹底決裂。近來就有日本教師，分享一則類似的事件。

日本家教名師西村則康在媒體「PRESIDENT Online」撰文分享，表示他過去曾經擔任過某醫生世家的家庭教師。雖然爸爸也是醫生，不過當初考大學時卻沒有考好，至今仍一直對這件事情耿耿於懷，因此希望兒子成績能夠好一點，不要重蹈他的覆轍。

然而，就在西村開始指導後，他發現這位爸爸經常以威權式的口吻管教孩子，還經常會罵他「這麼簡單的問題，為什麼你都不會」等言語。久而久之，孩子在過於嚴格的環境之下，也漸漸變得沒有精神。

由於這位孩子正踏入青春期，因此身體也在短時間內發育，一下子就變得比雙親還要高大。這也讓過往都是採取順從態度的孩子，開始出現了反抗的行為。有一次實在被罵的太超過，孩子一怒之下，居然拿起金屬球棒開始砸爛家中的物品，導致一家人的感情，就此一去不回頭。

西村分析，有很多家長為了成績，從小就會讓孩子去補習，並想辦法擠進國中、高中名校。然而就在考進名校之前，厚重的課業壓力讓孩子處在如同「深海魚」的巨大壓力狀態。且就算考進了名校，在資優生同儕之間互相競爭，又會是另一段壓力的開端。

西村認為，其實不管讀什麼樣學校，最重要的是讓孩子建立自信心。只要是有自信的孩子，就算碰到不瞭解的難題，也會嘗試著摸索解答。有時孩子雖然不是每科都成績出色，但如果有一兩科特別突出，也已經很不容易了。重點在於家長要懂得相信自己的孩子，養成孩子自發學習的習慣，才是最讓人放心的作法。

資優生 升學

延伸閱讀

想專心唸書千萬「別在自己房間」！在外用功這道具絕不能少

國小生造句「如果不練琴媽媽就會⋯」 暗黑內容嚇瘋網友：打113

父見小一孩首次段考不及格崩潰問「怎麼教？」 網勸補強1能力

大學領書卷獎...她考公職三年差6分落榜 過來人見考科嘆：沒救

相關新聞

課業壓力大天天被罵 子陷「深海魚狀態」炸鍋抄球棒砸全家

望子成龍成鳳，是許多家長的期盼。但有時也會因為這樣，給了孩子們過大的壓力，反而引發家庭紛爭，甚至造成家長與孩子的感情因此徹底決裂。近來就有日本教師，分享一則類似的事件。

換幾個硬幣？他見小二數學題氣炸 網揪關鍵字：以為考國文

數學考驗著學生的理解與計算能力，卻也是學生最討厭害怕的科目，一名網友PO出國小二年級姪子的數學考題，當中有一題問道「錢包裡的錢換成10元硬幣，最多可以換幾個？」他認為姪子的答案是對的，但卻被老師改錯，讓這名網友很不服氣，於是PO網請大家評斷。

基隆舞蹈初賽選出8名個人6組團隊 出征明年全國賽事

全國學生舞蹈比賽基隆市初賽今在百福國中四維堂登場，共有160名選手分在古典舞、民俗舞、現代舞和兒童舞蹈一較高下，最後選拔...

影／離島首座100%再生紙圖書館進駐金門 閱讀新空間

以造紙起家的正隆股份有限公司，積極在全台各地偏遠國小建置紙圖書館，以100%再生紙材，打造兼具永續與美學的「紙」閱讀空間...

苗栗縣立興華高中上千萬元打造新跑道 校慶歡喜啟用

苗栗縣立興華高中操場跑道年久失修，獲中央補助逾千萬元經費整建全新PU跑道，縣長徐耀昌與地方仕紳在今天校慶園遊會中為操場跑...

嘉義縣特奧滾球錦標賽 622名普特生齊聚縣府前廣場競賽

嘉義縣中小學特奧滾球融合錦標賽今日在嘉義縣政府前草地廣場舉辦，有54校101隊師生，共622名來自各校特教班與普通班的學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。