丈母娘和女婿聯展傳佳話 觀畫人潮擠爆員林美術館
彰化縣員林市企業家夫人林秀里與女婿林子賀聯展今天在員林市美術館開幕，冠蓋雲集，國立員林高中前任和現任3位校長到場致賀，地方士紳絡繹不絕到場賞畫。林子賀說，他的岳母是「好學生」，在家裡客廳擺一張大畫桌，非常認真學畫，今天能有成果都是勤學勤練而來。
林秀里和夫婿陳正發經營彰益建材企業，陳正發曾任員林高中家長會長，人稱「發哥」，他和林秀里平日熱心公益和關心教育，今天「丈母娘和女婿」合辦畫展出自老丈人陳正發的鼓勵，傳為員林市藝術界佳話，很多社團會長、理事長和藝術界人士出席祝賀。
林秀里說，7年前到社區大學學英文，下課時看見隔壁教室上國畫課，驚艷於學員筆下彩墨，當英文課結束她立馬報名國畫班，習畫至今，能有今天成就都要感謝指導她的社區大學老師。她又說，舉辦畫展前製作彩繪馬克杯，竟然遺失，「發哥」安慰杯子被當成大師作品拿去收收藏，她頓時開朗。
林子賀目前在斗六高中擔任美術老師，他表示，丈母娘很好學，在客廳擺一張大畫桌，他經常看到丈母娘練習，這次聯展他展出國外旅行的風景小品，看到這些風景令人懷念2019年之前沒COVID-19疫情的美好時光，期待疫情趕快結束，世界重返平靜日子。
國立員林高中校長楊豪森、前校長孔建國和粘淑真都出席，林子賀在粘淑真任內到員中當實習老師，陳正發在孔建國任內擔任學生家長會長，3名校長都感謝他們對學校的付出。員林市長游振雄上氣不接下氣跑進場，說今天是「大日子」非常忙，但他還是要來「丈母娘看女婿的畫展」，因為員林市藝術風氣鼎盛，他將找地爭取興建員林藝術中心，讓類似的高品質藝文展覽呈現在市民面前。
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