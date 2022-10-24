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TIRT機器人賽獲佳績 桃園六和高中大豐收

聯合報／ 教育事業部
六和國高中部參賽團隊和指導老師詹勳麟。圖／六和高中提供
六和國高中部參賽團隊和指導老師詹勳麟。圖／六和高中提供

桃園六和高中團隊在國際新創機器節(TIRT)比賽拿到多個獎項，讓全校師生同感榮耀，校長陳淑惠長表示，近年學生持續在國內外機器人競賽中斬獲大獎，足見六和推動科技教育成效卓越。

今年邁入第5屆的TIRT，累積有20個國家、7,500支隊伍參與，並發展成亞洲最大的機器人比賽。

六和高中這次拿到的獎項包括，相撲機器人輕量級國中組冠軍，相撲機器人輕量級大專院校高中職組亞軍及5組佳作

校方表示，團隊中，國中部的胡軒睿去年拿到佳作，此次參賽的機器人構造設計是沿用去年的發想，經改良精進後，今年果然成績再上層樓。高中部的劉興彥說，他去年也有參賽，學到了必須不斷學習改進，汲取教訓，才能拿到好成績，很感謝師長在這段時間的支援與支持。

校方也強調，參賽的同學利用課餘、犧牲假日，投入心力，加上老師詹勳麟、黃雅謙、黃淑燕的指導和陪伴，辛苦耕秐終得甜美成果。

六和高中在TIRT「相撲機器人輕量級」高中職組獲亞軍。圖／六和高中提供
六和高中在TIRT「相撲機器人輕量級」高中職組獲亞軍。圖／六和高中提供
六和高中學生謝進頡（右起）、胡軒睿、周芳旭獲TIRT相撲機器人輕量級國中組冠軍。圖／六和高中提供
六和高中學生謝進頡（右起）、胡軒睿、周芳旭獲TIRT相撲機器人輕量級國中組冠軍。圖／六和高中提供

桃園 機器人

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