嘉義竹崎高中首獲高中地理奧林匹亞實察繪圖組銀牌

嘉義縣竹崎高中高三林靖翔、楊政穎、方藝嵐同學，以「竹崎鄉人口外流現象分佈」榮獲111年第 21 屆高中地理奧林匹亞競賽「實察繪圖組」銀牌；校長蘇淵源表示，是創校以來參加高中地理奧林匹亞最佳紀錄。

竹崎高中表示，參賽的地理奧林匹亞是專為高中生辦的學科競賽，主要有地理專題組、個人組、實察繪圖組三種項目；其中，專題組及實察繪圖組不同於其他紙筆測驗的競賽，作品主題多以學生的生活經驗為出發點，沒有所謂的標準答案，全看學生如何將在地的自然及人文特色呈現在作品當中。

指導老師林佳瑩表示，3位參賽學生都是竹崎人，在討論過程中，學生們提到許多同學及親戚，因不同因素離開竹崎，心情很是複雜；因此，以學生經驗作為題目發想起點，將「竹崎人口外流」作為此次比賽的主題，盼透過比賽讓學生對自己家鄉有更深一層的認識，產生更緊密的情感連結。

選手方藝嵐說，我們3個在地竹崎人，將在竹崎看見的問題，融入這次比賽，也透過我們的生活經驗及對竹崎的認知，並實地訪查，結合文獻資料，完成這次作品，過程也對從小到大成長的地方，有了不一樣的看法，產生更強烈的歸屬感。

選手林靖翔感謝老師林佳瑩用心指導，她說，過程遇到困難，老師總會提出建議來幫助我們突破關卡，一起經歷許多失敗及困境；選手楊政穎表示，從六月份開始著手準備比賽，歷經無數次的開會討論以及多次的實地訪查，最終完成地圖繪製，盼透過此次比賽，讓更多人關注到偏鄉人口流失的社會議題。