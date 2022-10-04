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故宮數位展前進潭子國小 即日起至14日大玩VR體驗

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，師生能近距離觀展。圖／立法委員楊瓊瓔提供
國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，師生能近距離觀展。圖／立法委員楊瓊瓔提供

國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，有最夯的VR體驗區、複製文物、雲端學習區及遊戲式教案展示區，展現故宮近年最新科技發展藝術類的學習成果。

在立法委員楊瓊瓔邀請下，獨特的故宮數位微型特展移師到潭子國小1樓體育館，提供台中市幼稚園及中小學班級預約前往體驗，即日起至14日止，每日上午8點40分到下午4點。

現場展出故宮應用科技進行的各項數位教學展示，更結合潭子國小蝴蝶復育的生態教育校園特色，規劃故宮草蟲古畫閱讀區，展區中設置故宮草蟲複製書畫，觀眾能夠近距離仔細欣賞，讓孩子從生命經驗出發，瞭解古代畫家如何描繪出自身生活中隨時可見的蝴蝶、蜻蜓等昆蟲，拓展文化視野及美感經驗。

潭子國小陳銘鎮校長說，故宮文物對國小學生較有距離感，感謝楊瓊瓔立委力邀故宮博物院今年首站到潭子國小展出，學生透過科技互動的方式認識故宮文物，引發師生對故宮文物的興趣，讓看展覽人以不同的角度學習，認識故宮院藏文物精髓。

國立故宮博物院指出，後疫情時代運用科技載具學習已是趨勢，因應科技進步以及社會轉變，將故宮文物進行科技轉譯，利用新興科技帶入校園，是當前進行文化傳播的重要任務之一。

今年的展出也希望讓大眾瞭解，故宮如何運用古典美學融合現代科技，並以有趣的方式傳達文物內涵為博物館教育推廣努力，也培養學生多元學習、近距離的賞玩故宮國寶，並且轉化為創作的優雅意境，讓孩子們人文與科技素養兼得。

楊瓊瓔表示，「故宮創藝玩—數位微型特展」是一個為期一年，深入全臺各地的快閃展覽。目的是為了推廣故宮近年發展的博物館數位教育成果，也希望能讓更多人知道故宮開放了許多免費的線上學習資源，供觀眾使用。

國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，師生能近距離觀展。圖／立法委員楊瓊瓔提供
國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，師生能近距離觀展。圖／立法委員楊瓊瓔提供
國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，師生能近距離觀展。圖／立法委員楊瓊瓔提供
國立故宮博物院舉辦「故宮創藝玩—數位微型特展」，即日起至14日止，到台中市潭子國小巡迴展覽，師生能近距離觀展。圖／立法委員楊瓊瓔提供

國立故宮博物院 文物 楊瓊瓔

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