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90度三角形又稱作什麼？國小生答案寫「真角」 老師打勾給對

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽檢查國小兒子的數學作業，發現好多習題的答案都是錯的，而老師卻「打勾給對」，在得知作業是由體育老師批改的情形下，只能無奈喊一句「教師節快樂」。 示意圖／Ingimage
一名媽媽檢查國小兒子的數學作業，發現好多習題的答案都是錯的，而老師卻「打勾給對」，在得知作業是由體育老師批改的情形下，只能無奈喊一句「教師節快樂」。 示意圖／Ingimage

不少家長會在課後檢查孩子的學校作業，以便隨時掌握孩子的學習進度。日前有一名媽媽檢查兒子的數學作業，發現好多習題的答案都是錯的，而老師卻「打勾勾」，忍不住問兒子「是誰改的呀」，答案揭曉後只能無奈喊一句「教師節快樂」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上傳一張國小數學習作照片，表示昨（28日）晚間在檢查孩子的作業時，「發現數學習作好多答案都是錯的，卻都打了勾」。原PO詢問小孩「數學作業是誰改的呀」，兒子回答是老師；原PO再進一步追問「是數學老師改的嗎？」，聽到「是課照班的時候體育老師改的啦」，於是心中的疑惑頓時煙消雲散。想到昨天剛好也是教師節，原PO不忘在文末喊話「教師節快樂」、「我知道老師真的辛苦了」。

依據作業圖片內容，是要求學生們用量角器，測量每一題的角各是幾度，寫下度數後再判斷再判斷是直角、銳角或鈍角。只見左上角第一題小孩把「銳角」的「銳」部首錯寫成「糸字部」的「綐」；中間第四題「直角」寫成「真角」，卻全部都得到紅色的勾勾，難怪讓原PO無言以對。

原PO曬出兒子的國小數學習作照片。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
原PO曬出兒子的國小數學習作照片。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

貼文曝光後，不少網友笑說「誤人子弟」、「都打勾可以提早下班」、「有快樂的老師才有快樂的學生」、「除了數學不好國語也不及格的體育老師」、「老師的勾只是表示『閱』」、「90度，真角，體育老師肚子餓了嗎？」。

不過也有過來人分享經驗表示「可能（老師）覺得小孩還小，能分辨得出鈍角、銳角、直角才是重點，字寫錯沒關係」、「我以前的數學老師真的不太會管錯字，答案能看得懂就算寫錯字也是給分數（僅限於寫錯字，意思完全不一樣就不行了），只能說每個老師的標準都不一樣」、「雖然字是寫錯了，但是他想表達的答案是對的」。

根據「均一教育平台」製作的教學影片，「銳角」等於角度小於90度的角；「直角」為角度等於90度的角；「鈍角」是角度大於90度的角。因此從原PO的貼文可以看到小孩其實已經掌握了不同三角形的數學觀念，但粗心寫錯字沒被老師用紅筆糾正。

數學 教師節 臉書 體育

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