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師嚴然後道尊！ 南一中師生祭孔體會敬慎與謙讓

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中師生今天參加祭孔大典，向至聖先師學習禮儀背後敬慎與謙讓的修養。圖／南一中提供
台南一中師生今天參加祭孔大典，向至聖先師學習禮儀背後敬慎與謙讓的修養。圖／南一中提供

今天是教師節，台南市祭孔大典在全台首學孔廟大成殿舉行，南一中校長廖財固及家長會施懿修帶領師生家長30人到場觀禮，並邀請府城一哥王浩一導覽，向至聖先師學習禮儀背後敬慎與謙讓的修養。

今年是大成至聖先師孔子誕辰2572週年，釋奠典禮在清晨五時隆重登場，由市長黃偉哲擔任正獻官，全程採古禮進行，行迎神禮、初獻禮、亞獻禮、終獻禮、撤饌禮、送神禮等程序，並由忠義國小學生演出六佾舞。參與釋奠者皆著禮服，場面莊嚴肅穆。

台南一中邀請文史專家王浩一導覽，有近30名師生家長報名參加，連家長會長施懿修夫妻，及多名副會長、顧問都到場，清晨4點就在全台首學牌匾下集合，從儀式準備、家祭到釋奠典禮，全程參與。

學生說，高一國文課就有論語選讀的篇章，對孔子的生平和學說都不陌生。今天凌晨3點就起床，特別穿著全套整齊制服，還事先熨燙過，才來參加這場隆重的典禮。面對文化史上地位崇高的先師孔子，更是戒慎恐懼，不敢失禮。

南一中校長廖財固表示，台南市的釋奠典禮遵循古禮，考據扎實，信而有據，各項細節都十分講究，正是「斯文在茲」。教師節這天舉辦觀禮活動，並邀請王浩一老師導覽，希望同學們不只參與盛會，也能看懂各項儀式環節，更重要的是了解禮儀背後的精神，體會敬慎與謙讓的涵養，理解「師嚴然後道尊」的古訓，並落實在個人的生活處世上，讓自己成為更好的人。

南一中 孔子 台南

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