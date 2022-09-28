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澎湖肅穆祭孔 縣長賴峰偉盼發揚尊師重道精神
澎湖縣今天舉辦紀念至聖先師2572周年誕辰釋奠典禮，縣長賴峰偉擔任正獻官，循古禮釋奠，他希望透過敬師獻禮儀式，發揚尊師重道精神。
澎湖各界紀念至聖先師2572週年誕辰釋奠典禮，今天上午7時30分在澎湖縣孔廟舉行，由中正國小學生擔任佾生，中正國中、湖西國中學生擔任禮生，馬公國中國樂社、龍門國小學生擔任樂生，伴隨著悠揚禮樂、六佾舞表演，在莊嚴肅穆的鐘鼓聲，向至聖先師致最敬意，儀式隆重，吸引民眾觀禮。
澎湖縣政府表示，民政處為讓參與祭孔大典的民眾及學生，共沾至聖先師的聖德，在完成祭孔大典儀式後，準備代表增長智慧的智慧糕及智慧筆，讓與會民眾、學生分享，期能開啟智慧、學業進步。
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