澎湖肅穆祭孔 縣長賴峰偉盼發揚尊師重道精神

澎湖縣今天舉辦紀念至聖先師2572周年誕辰釋奠典禮，縣長賴峰偉擔任正獻官，循古禮釋奠，他希望透過敬師獻禮儀式，發揚尊師重道精神。

澎湖各界紀念至聖先師2572週年誕辰釋奠典禮，今天上午7時30分在澎湖縣孔廟舉行，由中正國小學生擔任佾生，中正國中、湖西國中學生擔任禮生，馬公國中國樂社、龍門國小學生擔任樂生，伴隨著悠揚禮樂、六佾舞表演，在莊嚴肅穆的鐘鼓聲，向至聖先師致最敬意，儀式隆重，吸引民眾觀禮。