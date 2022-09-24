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僑泰進修部學生尊師禮讚 奉茶、低頭過受教門好感動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，班級代表奉茶給導師，象徵拜師學藝且虛心受教。圖／僑泰高中提供
僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，班級代表奉茶給導師，象徵拜師學藝且虛心受教。圖／僑泰高中提供

僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，學生低頭通過150公分高的受教門。圖／僑泰高中提供
僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，學生低頭通過150公分高的受教門。圖／僑泰高中提供
教師節將至，僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，學生在傳承敬師精神的授旗宣示儀式後，由學生奉茶給導師，著寫下夢想清單，並低頭通過150公分高的受教門，讓與會的貴賓直呼「感動」。

僑泰高中校長温順德說，為了讓學生懂得尊師重道的道理，並且能夠虛心學習，校方今年擴大舉辦教師節敬師活動，活動昨晚七時在校內實習區中庭展開，除學生送敬師賀卡給老師外，更舉辦傳承敬師精神的授旗宣示儀式與奉茶活動，與會貴賓包括家長會長賴富源、輔導會長陳耀恭、學務處主任葉筱楓受邀觀禮，現場氣氛溫馨催淚。

活動先由高三各科代表將旗幟授予學弟妹，代表僑泰精神的傳承；再由各班級代表奉茶給導師，象徵拜師學藝且虛心受教；學生們接著寫下求學期間的夢想清單，投入夢想撲滿中，相約畢業前夕開啟，檢視清單實現程度。最後學生低頭通過150公分高的受教門，學習虛懷若谷的人生哲理。

進修部主任郭小萍表示，透過擴大舉辦尊師禮讚，讓學生了解尊師重道的意義，並凝聚師生間的情誼，不僅有助導師班級經營，更能讓孩子學習人生哲理，是非常有益意的活動。

温順德說，僑泰進修部教育目標，以品德教育為首務，教導學生「重整潔、守秩序、有禮貌、能關懷」，尊師禮讚活動的舉辦，讓學生理解老師的責任與付出，進而進培養感恩惜福的價值觀，正是「能關懷」的最佳實踐。

僑泰高中僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，學生宣示虛心受教。圖／僑泰高中提供
僑泰高中僑泰高中進修部昨晚提前舉辦敬師活動，學生宣示虛心受教。圖／僑泰高中提供

教師節

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