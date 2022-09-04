建研會首辦新住民子女助學金 嘉縣27名學生獲獎

為鼓勵新住民子女勤勉向學，中華民國工商建設研究會中區聯誼會（建研會），今年特別設置「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，經嘉義縣國中小學校推薦，及嚴格評選後，特選出27名獲獎學生，昨日在新港藝術高中頒發獲獎學生兩萬元獎助學金。

「孩子就是我們的未來！」縣長翁章梁表示，感謝建研會透過組織實際行動付出關懷，也感謝新港愛鄉慈善會創會理事長議員陳文忠的協辦與支持。

中區建研會長周伯良說，我們看見新住民家庭子女積極向上的學習態度，號召學長們一起募集獎助學金來肯定，期待將來他們長大也能回饋社會，成為更好更優秀的人。

建研會新住民子女獎助學金，為鼓勵勤勉向學的新住民子女為對象，由各國中小依學生學習態度及表現評估推薦，全縣國中小原定核准20件，但經過建研會熱烈討論，加碼評選出27位獲獎學生。

建研會主委黃彥富說，原本嘉義縣的授獎名額只有15位，但因為學校薦送的學生們都很優秀，加上議員陳文忠積極爭取與協辦，因此加碼至27位學生。

議員陳文忠說，我本身也是建研會學長，近3年的疫情讓許多家庭出現經濟困境的問題，見許多家長為孩子新學期學費一籌莫展，今年是第一次試辦，期待建研會繼續鼓勵優秀的新住民子女，培育更多的未來主人翁。