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建研會首辦新住民子女助學金 嘉縣27名學生獲獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
新港愛鄉慈善會創會理事長議員陳文忠，積極協辦與支持，使原本15位獲獎名額，加碼增加到27位。圖／嘉義縣議員陳文忠提供
新港愛鄉慈善會創會理事長議員陳文忠，積極協辦與支持，使原本15位獲獎名額，加碼增加到27位。圖／嘉義縣議員陳文忠提供

為鼓勵新住民子女勤勉向學，中華民國工商建設研究會中區聯誼會（建研會），今年特別設置「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，經嘉義縣國中小學校推薦，及嚴格評選後，特選出27名獲獎學生，昨日在新港藝術高中頒發獲獎學生兩萬元獎助學金。

「孩子就是我們的未來！」縣長翁章梁表示，感謝建研會透過組織實際行動付出關懷，也感謝新港愛鄉慈善會創會理事長議員陳文忠的協辦與支持。

中區建研會長周伯良說，我們看見新住民家庭子女積極向上的學習態度，號召學長們一起募集獎助學金來肯定，期待將來他們長大也能回饋社會，成為更好更優秀的人。

建研會新住民子女獎助學金，為鼓勵勤勉向學的新住民子女為對象，由各國中小依學生學習態度及表現評估推薦，全縣國中小原定核准20件，但經過建研會熱烈討論，加碼評選出27位獲獎學生。

建研會主委黃彥富說，原本嘉義縣的授獎名額只有15位，但因為學校薦送的學生們都很優秀，加上議員陳文忠積極爭取與協辦，因此加碼至27位學生。

議員陳文忠說，我本身也是建研會學長，近3年的疫情讓許多家庭出現經濟困境的問題，見許多家長為孩子新學期學費一籌莫展，今年是第一次試辦，期待建研會繼續鼓勵優秀的新住民子女，培育更多的未來主人翁。

獲獎的文昌國小五年級學生何佩玲說，自己的夢想是長大後，有能力幫助更多的小朋友；而就讀新港國中三年級藝才班的林閎瑋，從國小三年級就開始學習揚琴，至今已經7年，目前在國中國樂團的合奏中也是擔任重要的角色。

中華民國工商建設研究會中區聯誼會首辦「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，昨日在新港藝術高中頒發獎助學金給27名獲獎學生。圖／嘉義縣議員陳文忠提供
中華民國工商建設研究會中區聯誼會首辦「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，昨日在新港藝術高中頒發獎助學金給27名獲獎學生。圖／嘉義縣議員陳文忠提供
中華民國工商建設研究會中區聯誼會首辦「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，昨日在新港藝術高中頒發獎助學金給27名獲獎學生。圖／嘉義縣議員陳文忠提供
中華民國工商建設研究會中區聯誼會首辦「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，昨日在新港藝術高中頒發獎助學金給27名獲獎學生。圖／嘉義縣議員陳文忠提供

新住民 獎學金

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