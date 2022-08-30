開學日花蓮1校零新生 鶴岡國小3新生報到 頭目捏耳祈福

今天是國中小開學日，縣府統計國中小學生人數較去年減少59人，花蓮縣港口國小新生人數掛零，另奇美、新社與萬寧國小都只有1名新生。已轉型為秀姑巒阿美族實驗小學的瑞穗鄉鶴岡國小1年級有3名新生入學，校方今天邀請部落頭目黃源泉循古禮為師生捏耳祈福，也為學生及6名新老師賜名。

新學年度展開，鶴岡國小今年共有3名一年級新生與6位新加入教師團隊的生力軍，校方今天循阿美族古禮舉辦開學典禮，在校內的傳統家屋前，擺上祭台，由頭目黃源泉向天祭告後，逐一為校長游可如、老師及學生們捏耳。

「捏耳」祝福是阿美族的傳統，黃源泉說，出生或是給予祝福時，一定要捏著耳朵，是原民文化的一部分。他也為新生賜族語名，新加入的楊恩雨老師，獲得「Fosay」，意思是文化傳承。

校長游可如說，學校轉型邁入第3年，目前有18位學生，在部落與學校合作下，將阿美族文化傳統融入學校生活，從小扎根，也讓孩子自然學習。

花蓮縣教育處統計，今年小一新生2264人，其中港口國小新生數掛零，奇美國小、新社國小、萬寧國小均為1人。全縣國中小人數為2萬414人，較去年減少59人，國小部分有9校增班、5校減班，合計增4班。