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台中大業國中迎新生 先從夏令營熱身

聯合報／ 教育事業部
大業國中為準新生辦的營隊，讓學生發揮創意也先熟悉未來校園。圖／教育事業部提供
大業國中為準新生辦的營隊，讓學生發揮創意也先熟悉未來校園。圖／教育事業部提供

為了讓新生早點熟悉校園、降低開學焦慮，台中市大業國中日前為準新生舉辦英語、寫作、科學探究等營隊，果然吸引上百學生參加。

大業國中教務主任施和伸指出，進入國中後的學習深度、生活方式和國小階段截然不同，尤其是緊湊課業、學習壓力加大，難免讓新生、家長感到焦慮。因此校方鎖定英文、寫作、科學三科目，以做中學、寓教於樂的方式，讓新生先體驗未來的國中生活。

施和伸表示，這次科學營由教學組長孫絨禎規劃，英文主播營、寫作素養營則由聯合報教育事業部邀請的講師授課，聯合報寫作教室老師傳授寫議論文、新詩、廣告文案、人物專訪的技巧，聯合學苑英語教室講師以全英文浸潤式學習，帶同學看懂英語新聞、寫新聞稿、播報新聞。

學員張台澈說，英文營的分組競賽很有趣，營隊的課程豐富、老師親切，明年若還有類似營隊，他會找同學一起參加。另一位學員李鈞滐表示，營隊有如何播報新聞的課程，在老師指導下，他學會如何更有自信的表達。

孫絨禎指出，科學營已舉辦7年，過去都以國二生為對象，今年首度為國一生舉辦，此次課程有STEAM微積木、葉脈書籤、顯微鏡操作與標本觀察、飛行器競賽、「動力機械—仿生獸機械蜘蛛製作與原理探討」等，課程強調探究、實踐、反思，不僅要引領新生探究科學，並養成主動學習、解決問題的能力。

另外，為配合國三的技藝學程，大業國中二年級除了三周的暑期學藝活動，還會到自然科學博物館、公共資訊圖書館、台灣美術館、地方法院等機構參訪，認識職人、累積生活經驗，只是近兩年因疫情停辦。

大業國中校長陳進卿表示，大業對學生的關注不只課業，例如上課前讓學生閉目靜坐，有助加快進入學習狀態，導師室就在教室旁，方便師生互動。孫絨禎就指出，由於新同學還未參加新生訓練，所以老師會在營隊中教基本生活常規，如上課前靜坐，「同學的可塑性很強，能感受到他們的成長」。

科學營中，學生從透過高倍率顯微鏡看到南美水竹葉氣孔如綠祖母般閃閃發亮。圖／大業國中提供
科學營中，學生從透過高倍率顯微鏡看到南美水竹葉氣孔如綠祖母般閃閃發亮。圖／大業國中提供
營隊分組比賽時間，各組嘗試著要把義大利麵條組得最高。圖／教育事業部提供
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大業國中的科學營「飛行器競賽」中，學生自製竹蜻蜓比的是飛高、飛遠。圖／大業國中提供
大業國中的科學營「飛行器競賽」中，學生自製竹蜻蜓比的是飛高、飛遠。圖／大業國中提供
聯合學苑英語教室講師為同學提供咬字、發音特訓。圖／教育事業部提供
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