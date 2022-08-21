南台灣首座博物館幼兒園 科工館非營利幼兒園滿招開園

國立科學工藝博物館員工子女非營利幼兒園8月正式開園，是南台灣首座於博物館館區內設置的員工子女非營利幼兒園，不過入學資格並不限科工館員工子弟， 遴近睦鄰里或高雄市民也可以就學。今年首招共有237名幼生報名，經抽籤以90名滿招開園，托育3歲至6歲學齡前幼兒。

科工館幼兒園是委託財團法人彭婉如文教基金會辦理，響應營造友善職場環境、創造社區共榮、資源共享的育兒方針。幼兒園今年4月中旬對外招生就收到熱烈回響，提供員工及鄰近家長可負擔、優質、普及的公共托育，以幼兒園作為博物館與社區的連結點，詭是配合行政院持續推動增設公共化幼兒園的政策。

科工館戶外園區110種喬木、灌木，有1萬4千多株樹，自然生態森林資源讓吸引很多父母。科工館表示，幼兒園位於科工館南館建築體東北側，科普圖書館、多功能度量衡廣場等館內重要設施都很近，教室群緊鄰台鐵科工館站綠廊園道以及南館停車場，市區往來交通便利，上課放學接送方便。

科工館代理館長吳佩修表示，博物館是終身學習的最佳場域，建館以來發展重點之一即為推廣科普，從3歲到99歲都是目標觀眾。科工非營利幼兒園希望與科工館豐富的科教資源多加連結，科工館非常期待與彭婉如文教基金會共同打造出一座能啟發學齡前孩子想像力、好奇心且充滿探索喜悅的遊戲學習場域。

家長科工館現職員工陳小姐說，幼兒園教室寬敞的空間與採光，以及整體木質設計非常溫馨，每扇窗戶望出去的綠意盎然，孩子可以在這個安全的環境裡萌發，她也能同時兼顧育兒及職場。