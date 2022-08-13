雙溪高中校園百年土地公廟活化 剪黏藝術打造文化牆

新北市雙溪高中校園內有一座建祠130年的「麻竹坑福德祠」，在市政府城鄉局補助下，結合雙溪高中師生、社區創生工作者、志工及在地青年藝術家，以剪黏藝術打造的土地公文化牆，今天在地方人士見證下完工啟用，並開放給社區民眾及遊客使用。

此次工程改善周圍地坪、休憩座椅、水槽及增置友善坡道等工項，讓行動不便的社區年長者更易到訪參拜，學校方面也結合每年的大考祈福活動，讓學生、民眾到訪參拜時也能祈願。

「麻竹坑福德祠」建於清光緒壬辰年（西元1892年），由當地仕紳、墾民集資合建，後來因為學校校地擴建而納入校園中，平時社區民眾、師生亦會前來祭祀，連結了學校與社區互動情感。

廟宇形式由最原始單顆石頭公，漸變為三片石砌，到立碑刻字福德正神，再演進到石雕神像、泥塑陶燒，廟宇外觀為仿閩式、玄關門廳縮小版的七面式建築。

雙溪高中與雙溪注腳工作室共同提出「土地公雙溪學」活化改造案，獲得新北市政府城鄉發展局補助，改善周圍地坪、休憩座椅、水槽及增置友善坡道等，讓行動不便的年長者容易到訪參拜。引入在地傳統工藝藝術師，透過美術課程與師生作剪黏土地公文化牆，運用閩台地區寺廟建築常見的剪黏工藝創意呈現。

雙溪高中校長葉俊士表示，此次計畫讓學生在藝術方面體驗到傳統工藝之美，在深耕地方學則深化認識在地豐富的文史資源；透過開放校園與社區的串聯，形塑地方創生課程，更加強了學生們在地認同與自信心，校園因此變得更美麗。

雙溪注腳工作室負責人簡淑慧說，讓學生了解地方、認同在地，未來有學生、青創人願意留在雙溪，繁榮地方，就有源源不絕的生力軍。