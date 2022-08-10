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偏鄉孩子完成520公里單車雙塔勵學行 烈日逆風永不放棄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領學生挑戰走讀台灣360公里路，暑假獲統一超商好鄰居基金會贊助，5日帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務，小朋友身體疲累卻很開心。

「孩子們，你們實在太棒了！」和順校長賀惠芳在雙塔小騎士出發，陪騎台南一段路程，賀惠芳說，8名3至6年級孩子出發前，曾到澎湖練騎集訓，體力耐力都能應付，挑戰雙塔，從最南端鵝鑾鼻出發，騎到最北端的富貴角，全程520公里，沿途食宿由好鄰居基金會安排，昨天平安順利回嘉。

疼愛孩子們的縣府前教育處長王建龍，到南鯤鯓代天府為孩子們加油，義竹鄉長黃阿家、縣長室秘書小娟、義竹國中校友會歷屆會長及關心和順國小走讀的鄉民們、官和官順兩村村長及武聖殿管理委員會的委員們，都歡迎這群小騎士。

這次「挑戰南北雙塔」行程，早在半年前，教師林穎慧就持續訓練孩子們的體能，以及騎車技術，學生王晨恩說，「天氣炎熱，我們還是咬緊牙根撐下去」；張祐嘉也說，「屁股好痛，太陽很大又逆風，但是大家還是努力去完成。」

「單車雙塔勵學計畫成功！」林穎慧感謝統一超商好鄰居基金會贊助，請攝影團隊跟拍，讓大家變成巨星，從南到北、從山到海，看到的景象包羅萬象，雖然很累但是收穫滿滿。

林穎慧帶學生挑戰走讀台灣360公里路，探索台灣，今年邁入第6年，預定11月出發，因向企業、基金會募款不易，林穎慧線上募資，圖文並茂詳述走讀課程，至今逾百名學童完成走讀，產生2位總統教育獎得主，上線後感動網友，紛紛轉傳捐助。

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供
嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小老師林穎慧，帶領8名學生，展開5天單車雙塔勵學行，小騎士們烈日逆風向前行，昨天抵達最北端終點富貴角燈塔，完成艱鉅任務。圖／和順國小提供

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