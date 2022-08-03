吳志衍接新職 金門高中職首位博士校長

國立金門農工職業學校新任校長吳志衍今天就任，他期許「會讓大家看到不一樣的金門農工」。吳志衍是國立雲林科技大學設計學研究所博士，是金門第1位高中職博士校長。

金門農工今天在綜合教學大樓5樓國際會議廳舉行新卸任校長歡送暨歡迎會，縣府秘書長陳祥麟、教育處長黃雅芬、農工前校長王添富、校友會理事長周子傑等人觀禮。吳志衍是國立雲林科技大學設計學研究所博士，有建築技術士及消防設備士證照，曾任虎尾農工建築科主任、註冊組長和教務主任。

吳志衍感謝金門農工歷任校長奠立的深厚基礎，讓他得以無縫接軌；他並感謝虎尾農工校長李重毅提攜，讓他從中獲取許多行政經驗，相信在這些經驗積累下，未來會讓大家看到不一樣的金門農工。吳志衍提出「教育可以不一樣、教學可以再翻轉、校園可以更溫馨、生活可以更美滿」等願景，期勉共同為金門教育付出與努力。

金門農工前任校長劉湘金2月退休後，由林學金代理校長。林學金7月31日退休，今天將棒子校給吳志衍。林學金表示，絕大多數金門農工學子畢業後都留在金門打拚，學業成績並非唯一，只要擁有良好品德，在老師引導下，未來在金門的每個角落克盡職守，期盼不要放棄任何一個學生。

陳祥麟致詞肯定金門農工為地區技職教育打下良好基礎，培育出各崗位傑出人才，他說，縣府重視技職教育發展，儘管金門農工是國立學校，但縣府每年都會編列展基金挹注設備與環境的改善，學子享有的地區福利一毛也不會少，中央、地方共同投資地區教育。

金門農工肩負地區職業教育重任，學校設有5類8群11科(園藝科、漁業科、水產養殖科、電機科、電子科、資訊科、機械科、汽車科、商業經營科、餐飲管理科、家政科)。為照顧地區身心障礙學生學業銜接，民國86年開設綜合職能科，98年度開辦實用技能學程，100學年度成立附設進修學校。