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溪湖高中新校長報到 哽咽謝謝媽媽和姊姊犧牲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中歡迎新任校長李明昭（右三）。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中歡迎新任校長李明昭（右三）。記者簡慧珍／攝影

國立溪湖高中今天下午舉辦新卸任校長傳承感恩會，新任校長李明昭原任新竹高中，致詞時語帶哽咽說到早年喪父，他能有今日成就，都要感謝辛苦的媽媽，如果沒有三位姊姊犧牲只讀國小，他不可能今天站在溪湖高中接任校長。李明昭的真心真情告白讓全場熱烈掌聲不斷。

新學年調動的國立高中校長都已完成布達接任的程序，剛卸任的校長楊豪森調任國立員林高中，溪湖高中今天在多功能會議廳舉辦傳承感恩會，歡送楊豪森、迎接李明昭，典禮充滿感恩氣氛。

溪湖高中播放楊豪森6年任內的辦學績效，師生感謝楊豪森以校為家，屢為溪高締造升學、競賽的新記錄。楊豪森請溪高第二任校長蔡慧登致詞，蔡慧登說教育必須懂得飲水思源，他期勉楊豪森到員高之後繼續用愛、用心辦學。

李明昭曾任教員林農工，請到員農退休18年的校長邱榮義發表談話。邱榮義稱讚李明昭是誠懇的人，很容易讓人產生親近感，適合擔任校長，不過要接強棒不容易，楊豪森是強棒，大家相信李明昭可以做到再創溪高的高峰。

李明昭是埔鹽子弟，致詞時表示，能回溪湖高中工作，達成他就近照顧媽媽的心願。李明昭哽咽說著，因為他父親去年去世，都靠媽媽撐起一個家，辛苦養育子女長大成人，他要感謝的還有三名姊姊只讀完國小，犧牲青春幫忙家計，他今天才能站在這裡（溪高）跟大家結緣。

新竹高中行政和教師團隊包一輛遊覽車到溪湖高中，送李明昭返鄉服務。李明昭對新竹高中昔日的同事說「抱歉」，很想在新竹高中完成百年校慶的事，因機緣調動，他無法帶領新竹高中舉辦百年校慶。

國立溪湖高中新任校長李明昭感謝（右起）和姊姊的奉獻犧牲，才有今天的他。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中新任校長李明昭感謝（右起）和姊姊的奉獻犧牲，才有今天的他。記者簡慧珍／攝影

新竹 員林

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