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偏遠校學生一對一學英語4周 可用英文報氣象當導遊

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
暑期英語線上密集營今天透過視訊舉行成果發表。圖╱陳超明提供
暑期英語線上密集營今天透過視訊舉行成果發表。圖╱陳超明提供

高雄＆桃園聯合暑期英語線上密集營今天舉行成果發表，桃園新坡國小學生劉宇軒說：「上課的時候很輕鬆、沒有壓力，跟安親班的氣氛不一樣」。來自高雄的黃同學則說：「自己從英文渣男變成英文高手，可以rap了。」

從第一周害羞，不想開鏡頭上課，到第四周，願意與大學伴進行全英語對談，拍影片。不少學生除了成績進步，也更喜歡學英文。

今年「高雄＆桃園聯合暑期英語線上密集營」為期四周，由致理科技大學講座教授陳超明團隊策畫課程，訓練並帶領35位「大學伴」，分成AB兩組，帶領70名分別來自桃園五所及高雄七所偏遠學校，三升四年級至七升八年級的「小學伴」一起，周間每天進行3段30分鐘的線上一對一密集英語課。

陳超明說，在70位學生中，完成國小畢業英語能力的學生比率，從38%上升到63%；有12位國小生的學生已達到7年級英語水準（大約是國中會考成績基礎級B級程度）。九成五小學伴認為自己「參加暑期班有讓英語進步」，九成九的小學伴表示「喜歡自己的大學伴」，九成三的小學伴「願意推薦學弟妹參加未來的暑期班」。

「老師！重錄一次。」為追求每周五網紅秀影片中的完美發音，小學伴與大學伴討論拍攝主題、擬稿，經過一次又一次的拼音、拆音節等發音練習，錄製了一次又一次的影片。

高雄翁園國小學生陳子恩，因喜愛戰爭電影，在網紅秀中成為電影「決戰中途島」預告片的小小配音員；高雄中庄國小學生陳以婕，可用流利英文進行天氣預報；桃園迴龍國中小學生張庭榛，規畫桃園至高雄一日遊行程，當起了高雄行英文導遊。

12所學校包括高雄市大寮區中庄國小、後庄國小、翁園國小、永芳國小、大寮國小、大樹區溪埔國小、林園區林園高中國中部、桃園市觀音區大潭國民小學、保生國民小學、新坡國民小學、新屋區永安國民中學、龜山區迴龍國民中小學。

高雄＆桃園聯合暑期英語線上密集營今天舉行成果發表，學生成績進步。圖╱陳超明提供
高雄＆桃園聯合暑期英語線上密集營今天舉行成果發表，學生成績進步。圖╱陳超明提供

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